Mahmoudou Barry est l’une des victimes du massacre du 28 septembre ayant comparu, ce mercredi 11 octobre 2023, par-devant le Tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

Dans son récit, le jeune commerçant explique qu’il avait voulu se rendre au stade, le 28 septembre 2009, avant de renoncer en cours de route.

Sorti de chez lui à Sanoyah dans Coyah dans les environs de 9h, il est arrivé dans le quartier Carrière dans la commune de Dixinn, où il croise d’autres personnes qui lui ont dit que le stade est rempli. De-là, il décide de passer par Hafia pour sortir à la Bellevue. “Au carrefour Oasis, nous avons croisé des pick-up de Mouctar Diallo (leader du parti Nfd, Ndlr), ils nous ont informés qu’il y avait des tirs au stade. Je me suis finalement retourné. Quand je suis arrivé à la maison, ma sœur m’a informé que mes neveux et mon père étaient partis au stade. C’est ainsi que j’ai essayé de les joindre plusieurs fois sans succès. Entre-temps, un de mes neveux accompagné de ses amis sont arrivés, ils étaient blessés partout. Il m’a confié qu’un homme s’est fait tirer alors qu’il essayait de lui faire sauter le mur afin de le sauver. À 14h, je suis parti à la recherche de mon frère et de mon père. Quelqu’un m’a dit d’aller à la clinique de Dixinn pour voir. J’ai vérifié, mais je ne les ai pas retrouvés. Ensuite, je suis allé à la SIG où j’ai trouvé beaucoup de gendarmes, j’ai sillonné tous les bâtiments, sans les retrouver. J’ai reçu un appel de la maison, ils m’ont dit que mon frère était rentré. Il était 17h, j’ai essayé de joindre mon père une seconde fois au téléphone, mais le téléphone était éteint. J’ai continué les recherches, au même moment, un voisin m’a dit qu’il a vu mon père au CMIS de la Minière, j’y suis allé, mais finalement ce n’était pas lui. Le matin, je me suis rendu à Donka, là aussi, je ne l’ai pas retrouvé, j’ai continué mes recherches à Ignace Deen, mais toujours rien. Dans mes recherches, un policier m’a dit que mon père faisait partie des personnes tuées au stade et que son téléphone a été pris par un de ses amis policiers. Je lui ai demandé où il était, mais il ne savait rien. Quelques jours après, j’ai vu à la télévision que les corps devaient être à la mosquée Fayçal, je suis allé voir et c’est là que j’ai vu le corps de mon père, nous l’avons pris et enterré», a-t-il conclu.