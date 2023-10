Communiqué de presse

Les présidents du conseil d’administration de Winning Consortium Simandou (WCS), China Baowu Steel Group et Shandong Weiqiao Pioneering Group ont participé à la cérémonie de signature d’un accord historique concernant le projet Simandou.

Shanghai, le 7 octobre 2023 – M. Sun Xiushun, président du conseil d’administration de WCS, et M. Zhang Bo, président de Shandong Weiqiao Pioneering Group, se sont rendus à Shanghai pour rencontrer M. Hu Wangming, président du conseil d’administration de China Baowu Steel Group. Tous ont assisté à la cérémonie officielle de signature de l’accord des actionnaires entre WCS et Baowu Resources Co., Ltd., portant sur les blocs miniers 1 et 2 du projet Simandou en Guinée. Cette signature renforce considérablement la coopération stratégique entre les parties prenantes.

L’accord a été formellement signé par Lv Xiaohui, PDG de WCS, et Shi Bing, président de Baowu Resources, représentant ainsi les deux entités. Cette étape s’appuie sur une série d’accords significatifs préalablement conclus entre WCS et Baowu Resources, qui établit une base solide en faveur d’une fructueuse collaboration et confirme leur engagement indéfectible envers le développement durable de la Guinée.

Malgré les défis rencontrés, M. Sun Xiushun, président du conseil d’administration de WCS, a exprimé sa gratitude envers China Baowu Steel Group et a souligné l’exploit remarquable réalisé collectivement. WCS est reconnaissant envers les Gouvernements Chinois et Guinéen pour le soutien accordé et affiche sa confiance dans la coopération stratégique entre les deux nations. M. Sun a déclaré être fermement convaincu que le succès final du projet Simandou découlera de l’engagement inébranlable et des efforts conjoints de toutes les parties impliquées.

WCS poursuivra étroitement sa collaboration avec le Gouvernement Guinéen et l’ensemble de ses partenaires industriels pour le développement du projet Simandou, tout en respectant les normes mondialement reconnues en matière de RSE. En parallèle, WCS renforcera son partenariat stratégique avec China Baowu Steel Group, le premier producteur mondial d’acier, afin d’accélérer les progrès remarquables déjà accomplis dans le cadre du projet Simandou.

Après la signature de cet accord, WCS et Baowu Resources travailleront en étroite collaboration avec les autorités guinéennes et chinoises pour obtenir les approbations nécessaires à la réussite de la mise en œuvre du projet.

Note aux rédacteurs

Winning Consortium Simandou est un conglomérat d’entreprises, formé du groupe Winning International Group de Singapour, Shandong Weiqiao Pioneering Group et United Mining Supply International (UMS). Avec une capacité de production annuelle de 50 millions de tonnes de bauxite et une vaste expérience dans la construction et l’exploitation du chemin de fer Dapilon-Santou et du port de Dapilon en Guinée, Winning Consortium bénéficie d’avantages uniques en matière de ports, de transbordement et de transport maritime. Les droits miniers des Blocs de Minerai de Fer de Simandou 1 et 2 sont désormais détenus par Winning Consortium Simandou Holding Company Limited, avec des réserves de minerai de fer totalisant 1,8 milliard de tonnes.

China Baowu Steel Group est la plus grande entreprise sidérurgique du monde. Dirigé par le groupe, le consortium Baowu regroupe des entreprises sidérurgiques nationales de premier plan, des développeurs d’infrastructures et des investisseurs stratégiques, tous dédiés au développement conjoint du projet Simandou en Guinée.