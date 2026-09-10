Saison des pluies : Comment Ageroute organise-t-elle la riposte sur le réseau routier guinéen

Entre chaussées fragilisées, ouvrages d’assainissement sous pression et perturbations de la circulation, la saison des pluies place chaque année le réseau routier guinéen face à un défi majeur.

Pour limiter les dégradations et maintenir la mobilité, AGEROUTE Guinée SA, sous la tutelle technique du Ministère des Infrastructures, a renforcé son dispositif d’intervention, notamment à travers une cellule de contingence et des opérations d’entretien ciblées sur plusieurs axes sensibles.

À Conakry comme sur plusieurs axes routiers du pays, l’hivernage est rarement une période ordinaire pour les infrastructures. Les précipitations importantes mettent à l’épreuve les chaussées, sollicitent fortement les ouvrages d’assainissement et peuvent accélérer la dégradation des tronçons déjà fragilisés.

Pour le gestionnaire routier, l’enjeu est alors double : intervenir rapidement sur les points critiques, tout en préparant les opérations plus lourdes qui ne peuvent pas toujours être exécutées dans des conditions pluviométriques défavorables. C’est dans ce contexte qu’AGEROUTE Guinée SA a mis en place un dispositif d’intervention destiné à renforcer la surveillance du réseau et la capacité de réponse pendant la saison pluvieuse.

Une cellule de contingence pour intervenir sur les points critiques

Au cœur du dispositif figure une cellule de contingence, pensée comme un mécanisme de coordination et de réaction face aux situations susceptibles d’affecter la circulation ou d’aggraver rapidement l’état d’une infrastructure.

Son rôle prend une importance particulière pendant l’hivernage. Une dégradation localisée, une obstruction d’un ouvrage d’assainissement ou une accumulation importante d’eau peuvent rapidement provoquer des difficultés de circulation et accélérer la détérioration d’une chaussée.

L’approche consiste donc à identifier les zones sensibles, constater les dégradations et mobiliser les interventions nécessaires en fonction de leur niveau d’urgence.

Sur le terrain, cette stratégie s’est traduite ces dernières semaines par plusieurs opérations d’entretien et par des visites de contrôle sur des axes particulièrement sollicités de la capitale.

La Direction Générale d’AGEROUTE Guinée SA, accompagné d’équipes techniques, s’est notamment rendu sur plusieurs secteurs de Conakry, parmi lesquels Camp Alpha Yaya, Minière, les axes T4, T6, T7, Wanindara Rails et tant d’autre, afin d’évaluer l’état des infrastructures et de suivre les interventions engagées pendant cette période de fortes pluies.

Ces déplacements permettent également aux équipes techniques d’ajuster les réponses en fonction de la réalité observée sur le terrain.

Entretenir aujourd’hui avant les travaux lourds de demain

L’une des principales difficultés de la gestion routière pendant l’hivernage tient au calendrier même des travaux.

Les opérations importantes de reconstruction ou de réhabilitation nécessitent généralement des conditions techniques et météorologiques adaptées. Pendant les épisodes de fortes précipitations, certaines interventions lourdes peuvent ainsi être difficiles à réaliser dans des conditions garantissant leur qualité et leur durabilité.

AGEROUTE privilégie alors, sur certains axes, des travaux d’entretien permettant de préserver temporairement la praticabilité des voies et d’améliorer les conditions de circulation, en attendant des interventions plus structurelles.

C’est notamment le cas sur l’axe T4, entre Lambanyi, Enco 5 et Sangoyah, où des opérations d’entretien ont été engagées pendant cette saison pluvieuse.

Cette distinction entre entretien d’urgence et reconstruction est importante. Une intervention réalisée pendant l’hivernage n’a pas nécessairement pour vocation de remplacer une réhabilitation complète. Elle peut répondre à une logique de sécurisation ou de maintien de la circulation durant une période particulièrement contraignante.

À Wanindara Rails, les interventions concernent également la gestion des eaux, avec des travaux sur les ouvrages de drainage avant la poursuite des opérations sur la chaussée.

Un enjeu essentiel dans une ville où l’évacuation insuffisante des eaux constitue l’un des principaux facteurs de fragilisation des routes. Le drainage, maillon déterminant de la durée de vie des routes

La résistance d’une route ne dépend pas uniquement de la qualité du bitume. Dans les zones soumises à d’importantes précipitations, l’efficacité des caniveaux, dalots et autres ouvrages d’assainissement est déterminante.

Lorsque l’eau n’est pas correctement évacuée, elle peut s’infiltrer dans les différentes couches de la chaussée, affaiblir sa structure et favoriser l’apparition de fissures, d’affaissements ou de nids-de-poule.

La problématique de l’entretien routier en Guinée renvoie donc directement à celle de la maîtrise des eaux pluviales. Pour AGEROUTE, cette réalité impose de combiner les travaux sur la chaussée avec des interventions sur les systèmes de drainage, particulièrement dans les zones urbaines fortement exposées au ruissellement. Elle pose également une question plus large : celle de l’entretien préventif.

Réparer après chaque dégradation constitue une réponse nécessaire, mais coûteuse. À plus long terme, l’efficacité de la politique routière dépendra aussi de la capacité à détecter plus tôt les vulnérabilités du réseau et à intervenir avant qu’elles n’atteignent un niveau critique.

Maintenir la mobilité dans une période à haut risque

Derrière les considérations techniques, l’enjeu est directement économique et social.

À Conakry, la dégradation d’un axe majeur peut rapidement rallonger les temps de déplacement, provoquer des embouteillages importants et affecter aussi bien les transports publics que les activités commerciales. La continuité de la circulation devient donc un enjeu de service public.

Les opérations conduites pendant cette période ne doivent toutefois pas être appréciées uniquement à l’aune de la rapidité d’intervention. Elles seront également jugées sur leur capacité à résister dans le temps et sur la qualité des travaux définitifs qui devront suivre certaines réparations provisoires.

C’est probablement là que se situe le principal défi pour AGEROUTE : répondre aux urgences imposées par l’hivernage sans enfermer la gestion du réseau dans une succession permanente de réparations ponctuelles.

La saison des pluies agit ainsi comme un véritable révélateur des fragilités du patrimoine routier. Elle met à l’épreuve les infrastructures, mais aussi les mécanismes de surveillance, d’entretien et d’intervention.

À travers son Plan de Contingence Saison des Pluies 2026, AGEROUTE Guinée S.A. inscrit son intervention dans une démarche continue articulée autour de trois phases complémentaires, à savoir :

Avant la saison, pour anticiper les risques, traiter les points critiques et préparer les moyens d’intervention ;

Pendant la saison, en assurant la surveillance permanente du réseau et en intervenant rapidement pour préserver la circulation et la sécurité des usagers ;

Après la saison, pour évaluer les dommages, identifier les tronçons nécessitant des traitements plus importants et transformer les réponses d’urgence en solutions durables.

Cette approche préventive, réactive et structurante traduit la volonté du Ministère des infrastructures, à travers AGEROUTE Guinée, de renforcer durablement la résilience du réseau routier national face aux effets croissants des pluies.