À l’occasion d’une rencontre avec le corps médical guinéen ce mercredi 10 septembre 2025 à Conakry, le président de la commission santé du Conseil national de la transition (CNT), le médecin légiste Pr Hassane Bah, a annoncé l’organisation d’un colloque international sur le mécanisme de financement.

Il a également défendu l’innovation que constitue la Commission nationale du développement (CND) dans le projet de nouvelle Constitution.

Au-delà d’un simple colloque, généralement centré sur des échanges académiques, le symposium se veut un cadre plus large et pratique, associant experts, décideurs politiques et partenaires internationaux afin de dégager des solutions concrètes.

Selon le médecin, cette rencontre à venir réunira ainsi des personnalités de haut niveau, dont le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Nous allons organiser un symposium pour parler du mécanisme de financement, et même le directeur général de l’OMS sera à Conakry à l’occasion de ce colloque parlementaire qui sera organisé par le Conseil national de la transition”, a-t-il déclaré devant les acteurs du corps médical.

Au cours de son intervention, le chef du service de médecine légale à l’hôpital Ignace Deen et président du Conseil de l’ordre des médecins de Guinée est également revenu sur la Commission nationale du développement, soulignant la portée de cette structure d’État prévue dans le projet de nouvelle Constitution.

“La Commission nationale du développement, c’est une innovation. Pourquoi cette Commission ? C’est cette Commission qui va prélever les richesses, les pourcentages sur l’exploitation de nos mines, nos bauxites, nos jugements, tout ce qu’on a en richesse ici”, at-il expliqué.

Le Professeur Hassane Bah a précisé que cette commission aura pour mission d’assurer une redistribution plus équitable des ressources du pays.

“Non seulement au niveau des structures décentralisées, au niveau des communes et des régions, mais aussi pour financer la couverture de santé universelle”, a-t-il ajouté.