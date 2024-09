L’Agence nationale de la météorologie a émis une nouvelle alerte pour des pluies orageuses sur l’ensemble du territoire guinéen, couvrant les régions de la Haute, Basse et Moyenne Guinée ainsi que le nord de la Guinée Forestière. Ces précipitations sont prévues dans la soirée de ce mercredi 11 septembre jusqu’au jeudi 12 septembre.

Selon le communiqué, un système pluvio-orageux en provenance du sud du Mali et de l’ouest du Burkina Faso traversera l’ensemble du pays d’est en ouest au cours de cette période. Il est anticipé que ces intempéries provoqueront des précipitations significatives, qui pourraient engendrer des inondations dans les localités vulnérables, notamment en Haute et Basse Guinée.

Le système touchera tout d’abord la Haute Guinée et la Guinée Forestière à partir de la fin de l’après-midi de ce mercredi, ainsi que durant la nuit. Il se déplacera ensuite vers la Moyenne Guinée durant la nuit et la matinée du 12 septembre, avant d’atteindre la Basse Guinée dans la journée de jeudi.

L’agence prévient que ces conditions météorologiques extrêmes auront des répercussions sur plusieurs secteurs, notamment celui de la santé où la pollution des eaux et la prolifération de maladies hydriques sont à craindre. En urbanisme, des risques d’inondation des habitations non adaptées et des éboulements sont possibles. Dans le secteur des transports, des glissements de chaussées, une réduction de la visibilité, des attentes prolongées des navires, des inondations des ponts et des éboulements sont attendus. Au niveau des travaux publics, une dégradation des routes et un ralentissement des travaux pourraient survenir. Enfin, des champs agricoles risquent d’être inondés, affectant les récoltes.

Les autorités appellent à la vigilance de la population et recommandent de prendre les précautions nécessaires pour se protéger des impacts de cette alerte météorologique. Elles conseillent également aux habitants des zones à risque de rester à l’écoute des informations officielles et de se préparer à d’éventuelles évacuations si la situation l’exige.