Le général Sadiba Koulibaly est décédé le 22 juin 2024 alors qu’il était en détention, à la suite d’une condamnation pour “désertion à l’étranger et détention illégale d’armes”. Le parquet militaire a annoncé le 24 juin que “le décès était imputable à “un psycho-traumatisme important et un stress prolongé, à l’origine d’une arythmie cardiaque majeure ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque”. Le barreau de Guinée, n’étant pas rassuré, a exigé des enquêtes indépendantes auxquelles il a souhaité être associé pour garantir la transparence.

Condamné à cinq ans de prison ferme, le général Sadiba Koulibaly avait été détenu dans un lieu tenu secret jusqu’à sa mort. Ce secret a suscité la méfiance du barreau de Guinée, qui a non seulement exigé des enquêtes sur les circonstances de son décès, mais également demandé à connaître le lieu de détention de celui qui était considéré comme le numéro 2 de la junte ayant renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021.

Peut-on dire que le dossier est tombé dans l’oubli ? L’avocat du défunt, Me Mory Doumbouya, précise qu’il attend de prendre contact avec le Conseil de l’ordre pour s’informer sur l’évolution du dossier. “Pour l’instant, je ne peux rien vous dire, car je n’ai pas été en relation directe avec les services compétents du Barreau. Je dois approfondir mes propres investigations à ce sujet”, a-t-il déclaré, ce mardi 10 septembre 2024.

Près de trois mois après sa mort, aucune enquête n’a été annoncée par les autorités judiciaires. Selon une source proche du barreau de Guinée, aucune information n’a été communiquée en ce sens. Cependant, nos tentatives de joindre le bâtonnier sont restées infructueuses.