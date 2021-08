La maladie à virus Marburg n’est pas courante, mais une fois qu’une personne est atteinte, elle peut se propager rapidement d’une personne à l’autre. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) indique qu’il s’agit d’un virus vivant principalement dans un type de chauve-souris qui mange des fruits et dort dans des grottes.

Le virus est connu pour ses effet nocifs chez l’homme. Il provoque une maladie grave chez l’homme et peut même entraîner la mort.

«Les chauves-souris atteintes de Marburg ne tombent pas malades mais peuvent quand même transmettre la maladie à d’autres chauves-souris et aux humains», précise une note élaborée à cet effet.

Le virus de Marburg se transmet à travers les salives, le sang, les toilettes ou des parties du corps d’une chauve-souris.

Ainsi pour l’éviter, l’Anss recommande ce qui suit:

Lavez-vous toujours les mains régulièrement et surtout :

– Après tout contact avec une chauve-souris

– Après avoir visité des zones où vivent des chauve souris

– Avant et après avoir visité ou soigné une personne malade

– Avant de préparer et de manger des aliments

– Après être allé aux toilettes

– Évitez d’essayer de tuer ou de chasser toutes les chauves-souris d’une zone.

– Essayer de tuer ou de chasser toutes les chauves-souris d’une zone ne fonctionne pas et peut en fait augmenter la probabilité que Marburg se propage des chauves-souris aux humains.

– Au mieux, arrêtez de vous rendre dans des zones connues pour abriter des chauves souris, surtout en grandes concentrations.

Outre ces informations, les autorités sanitaires ont dévoilé les signes et symptômes de Marburg chez l’homme, notamment :

– la Fièvre

– les maux de tête

– la faiblesse et sensation de fatigue

– les douleurs musculaires

– la diarrhée

– la douleur abdominale

– les nausées et vomissements.