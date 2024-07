Le coordinateur national de la Maison des Associations et ONG (MAOG), Alpha Bayo, a été arrêté, ce jeudi 11 juillet 2024.

Selon nos informations, après l’arrestation de Fonikè Menguè, Billo Bah et Mohamed Cissé du FNDC, Alpha Bayo s’était senti menacé et voulait sortir du pays. Dans sa démarche, il a été interpellé vers la frontière guinéo-léonaise par des hommes armés et conduit à une destination inconnue.

Les personnalités arrêtées ces derniers jours étaient toutes des figures de proue de la contestation de la junte qui dirige le pays depuis le 5 septembre 2021. Elles pilotent la Dynamique de la société civile guinéenne qui projette une série de manifestations à la fin du mois de juillet 2024 contre la vie chère et la fermeture de 6 chaînes de radios et télévisions par les autorités de la transition.