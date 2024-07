Oumar Sylla alias Foniké Mengué, Billo Bah et Mohamed Cissé, tous activistes de la société civile, ont été kidnappés et envoyés à Kassa. Dans une déclaration, le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) se dit préoccupé par rapport l’intégrité physique et morale de ces activistes et demande leur libération.

Dans sa déclaration, le SPPG a mentionné que cette arrestation intervient 5 jours après que ces activistes aient lancé des initiatives visant notamment à obtenir la libération des médias comme le “Jeudi des T-shirts rouges”. Et ce, à des heures indues ( 22h), et sans convocation ni mandat.

Le SPPG « déplore et condamne la violation des droits de ces activistes soucieux de l’avenir du journalisme en Guinée et engagés dans la dynamique de la société civile contre la fermeture des médias et la vie chère ».

Il a en même temps exprimé sa préoccupation quant à l’intégrité physique et morale des activistes et demande leur libération.