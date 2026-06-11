Procès pour abus de confiance : Madifing Diané critique les renvois successifs devant le TPI de Dixinn

Le Tribunal de première instance de Dixinn a décidé, ce mercredi 10 juin 2026, de renvoyer une nouvelle fois l’affaire impliquant Madifing Diané et Djiba Diané au 17 juin prochain. Cette décision vise à permettre la poursuite des débats dans un dossier portant sur des faits présumés d’abus de confiance, de faux et usage de faux, liés à deux véhicules, dont un Range Rover et un véhicule de service.

L’audience de ce jour devait notamment permettre de poursuivre l’audition de l’ancien ministre, qui comparaît en qualité de représentant de sa fille, Kanis Komara Diané, constituée partie civile dans cette procédure.

Lors de la précédente audience, il avait déjà versé plusieurs pièces qu’il estime essentielles, mais absentes du dossier transmis au tribunal.

À la barre, Madifing Diané a rappelé que la procédure s’étend sur plus de deux ans et qu’il en est à son dix-septième renvoi. Il a également déposé de nouveaux éléments, affirmant qu’ils sont susceptibles d’éclairer la juridiction.

L’ancien ministre a rejeté toute intention malveillante, soutenant que les personnes impliquées seraient, selon lui, victimes d’un malentendu et de leur bonne foi. Il a notamment déclaré : « J’ai reçu un orphelin qui a fait connaissance à ma fille qui m’a appelé m’informant qu’il est avec un certain Djiba Diané si je le connaissais, je lui ai dit donne lui le téléphone, on a parlé, j’ai demandé ses parents, il l’a dit, j’ai dit à ma fille fait tout ce que tu peux faire pour lui. C’est ainsi que ma fille a proposé de travailler avec lui dans son entreprise, on l’a trouvé un logement qui a été meublé, on l’a trouvé un salaire, il a même eu l’amabilité de gérer l’entreprise vu que ma fille est souvent en déplacement. C’est ainsi qu’il a mis tous les documents de l’entreprise notamment l’immatriculation des véhicules en son nom », a-t-il expliqué à la barre.

C’est au cours de ces échanges que les avocats de la défense de Djiba Diané ont sollicité un nouveau renvoi, demande finalement examinée par la juridiction.

Après avoir entendu les différentes parties, le président du tribunal, Mohamed Sangaré, a ordonné le report de l’affaire au 17 juin 2026. L’audience devrait alors se poursuivre avec la reprise des auditions et l’examen des pièces versées au dossier.

Ce nouveau renvoi prolonge une procédure judiciaire déjà marquée par de multiples reports, dans un dossier qui reste en attente d’un dénouement après plus de deux ans de débats.