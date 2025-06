L’Association des Magistrats de Guinée (AMG) traverse une zone de turbulence institutionnelle. Une vive tension oppose actuellement la Commission électorale de l’association et son Conseil d’administration (CA), autour de la tenue annoncée d’une assemblée générale élective prévue le jeudi 12 juin 2025, dans la salle d’audience du 28 septembre à la Cour d’appel de Conakry.

À l’origine de cette initiative, la Commission électorale affirme vouloir offrir aux membres de la corporation l’opportunité d’élire de nouveaux représentants à travers un processus qu’elle présente comme « inclusif, transparent et modernisé ».

Trois modalités de vote sont prévues :

– Le vote par bulletin secret, sur place ;

– Le vote en ligne via un formulaire Google activé le jour du scrutin ;

– Le vote par SMS ou WhatsApp, à travers des numéros communiqués aux magistrats.

Elle appelle l’ensemble des membres à une participation massive, soulignant qu’il s’agit d’« un moment décisif pour l’avenir de l’AMG », et insiste sur « l’importance du civisme et du respect des procédures ».

Mais cette initiative est formellement rejetée par le président du Conseil d’administration, Mohamed Diawara, qui en conteste la légalité. Dans un communiqué au ton ferme, il juge la démarche précipitée et non conforme aux textes fondateurs de l’association.

« Le Conseil d’administration est le seul organe habilité à convoquer une assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. Toute autre initiative est contraire aux statuts et au règlement intérieur », rappelle-t-il.

Il met en garde contre les conséquences d’un tel processus, avertissant que l’organisation d’un scrutin en dehors des prérogatives du CA pourrait avoir des répercussions graves sur le plan institutionnel :

« Participer à un scrutin irrégulier, contraire aux valeurs de l’Union Internationale des Magistrats à laquelle l’AMG est affiliée via le Groupe Régional Africain reviendrait à fragiliser notre crédibilité sur la scène internationale. Les magistrats élus dans ce cadre risquent d’être considérés comme illégitimes, voire exclus des activités internationales. »

Et de conclure, sans équivoque : « Toute assemblée générale convoquée en dehors du Conseil d’administration est nulle et non avenue. »

Ce bras de fer ouvert entre la Commission électorale et le Conseil d’administration révèle une crise profonde de gouvernance au sein de l’AMG. Tandis que les préparatifs pour l’échéance du 12 juin se poursuivent, le refus catégorique du CA laisse planer une forte incertitude sur l’issue de cette confrontation, dont les implications pourraient dépasser le cadre national pour impacter la place de l’AMG sur la scène régionale et internationale.