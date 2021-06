Le cardinal Robert Sarah s’inscrit dans la logique d’une décrispation de la crise sociopolitique en Guinée, depuis plusieurs mois. Dans la journée de ce jeudi, il a rencontré deux grandes figures politiques du pays, pour échanger avec elles en vue d’une sortie de cette situation.

Après la Présidence de la République, où il a été reçu par Alpha Condé, le cardinal Robert Sarah a fait un tête à tête avec l’ancien Chef de file de l’opposition, son domicile privé à Dixinn Bora. L’objectif de cette visite, a été d’échanger autour de la décrispation de la crise de confiance entre les Guinéens.

« J’ai été heureux d’avoir échangé ce soir avec le Cardinal Robert Sarah sur la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Guinée. J’ai pu lui donner ma lecture de la crise que traverse notre pays. Cette crise est, à mes yeux, d’abord une crise de confiance aggravée par un déficit chronique de moralité et de probité des acteurs socio-politiques. Bien qu’il soit loin du pays, le Saint homme m’a assuré qu’il ne se passe pas un jour sans qu’il ne prie pour la Guinée et les Guinéens. A la fin de notre entretien, il me remercia pour ma visite, me prodigua de sages conseils et fit des prières pour moi » a écrit Cellou Dalein Diallo, sur sa page Facebook.