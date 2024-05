Dans la nuit du samedi au dimanche 5 mai 2024, 3 détenus ont perdu la vie dans les locaux de la gendarmerie et de la police de Coyah. Le premier ministre Bah Oury a exprimé son regret et son indignation face à cette situation.

Suite à une forte canicule, Yamoussa, Mohamed Camara et Mamadou Yaya Bah sont morts asphyxiés dans les locaux disciplinaires de la gendarmerie et du commissariat central de police de Coyah.

“J’ai été interpellé par le ministre de la Justice pour prendre des mesures le plus rapidement possible afin de pouvoir loger dans les conditions humaines les plus acceptables”, a réagi Bah Oury tout en déplorant que des détenus soient placés dans des bâtiments qui ne répondent pas aux normes.