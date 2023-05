Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, Ibrahima Diallo et Billo Bah, tous membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), ont été libérés le mercredi 10 mai 2023, sous la médiation des leaders religieux. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a apporté des explications concernant leur mise en liberté.

Lors du compte rendu du Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 11 mai 2023, le ministre Ousmane Gaoual a précisé que c’est grâce au maintien de l’ouverture du Premier Ministre, le Dr Bernard Goumou, et à l’implication des leaders religieux, que Foniké Mengué, Ibrahima Diallo et Billo Bah ont été libérés “provisoirement”. Selon lui, “leur libération ne met pas fin aux poursuites judiciaires (contre Foniké Mengué, Ibrahima Diallo et Billo Bah, ndlr). Ils ont simplement été placés sous la responsabilité des religieux pour répondre à une demande de ces sages que nous avons invités à intercéder auprès des autorités afin que ces personnes recouvrent leur liberté en attendant l’ouverture de leur procès, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Donc, ce n’est pas une libération comme beaucoup l’entendent”.

Ousmane Gaoual Diallo persiste à dire que ce n’est pas une libération totale, mais plutôt “une libération provisoire, ce qui ne met pas fin aux poursuites judiciaires. La justice continuera et décidera de leur sort”.