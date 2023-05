La Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence FDSI est plus que jamais engagée pour la cause des malades indigents en Guinée. Sous la conduite de son Directeur Général, M. Lansana Diawara,le service humanitaire de l’Etat guinéen vient de parapher un deuxième partenariat avec une structure sanitaire du Royaume Chérifien.

Après la signature de partenariat avec la Neuroclinique de Casablanca,ce Mardi 02 Mai 2023, la Direction Générale du FDSI a procédé à la signature d’un autre protocole d’accord, mais cette fois-ci ,avec l’International Clinic Casablanca.

Dans son intervention, le PDG d’International Clinic Casablanca, s’est montré satisfait de ce partenariat qui va renforcer davantage les liens de raffermissement entre ces deux pays. « Nous allons contribuer dans le traitement des patients avec un tarif spécial pour les guinéens », a promis Dr Majed Bakjaji.

Quant au Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence, il a rappelé la détermination du président de la transition, Chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya, à doter la Guinée d’une couverture sociale efficace pour les malades indigents, avant de remercier le PDG de l’International Clinic Casablanca pour la confiance.

«Aujourd’hui, c’est une évidence que la clinique Internationale est une référence en matière de soin, notamment des pathologies très compliquées .L’évacuation du patient au niveau du Maroc sera immédiatement suivi d’une prise de la clinique internationale de Casablanca.il convient de préciser que les évacuations sanitaires ne seront plus désormais un luxe réservé aux nantis et aux hauts commis d’Etat grâce à la volonté politique du Président de la Transition, chef de l’Etat, colonel Mamadi Doumbouya », a indiqué M. Lansana Diawara.

Poursuivant son intervention, le DG du FDSI a fait remarquer que les soins auront un tarif social. « C’est-à-dire qu’ils ne seront pas facturés au même titre que les nantis ou les hauts fonctionnaires .Raison pour laquelle,nous ne doutons pas du professionnalisme de l’équipe de la Clinique Internationale de Casablanca ».

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la vision des autorités de la Transition à travers le Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables d’assoir une politique sociale inclusive au bénéfice des guinéens nécessiteux.

Cellule de Communication du FDSI