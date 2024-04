Dans la foulée de la célébration de la fête de Ramadan, ce mercredi 10 avril 2024, le ministre guinéen de l’Information et de la Communication a rappelé l’importance de faire la promotion de la paix en Guinée.

Venu accomplir la prière auprès des fidèles musulmans de la mosquée Turque de Bambéto dans la Commune de Ratoma, Fana Soumah a formulé des prières pour le pays tout en entier.

Ensuite, le ministre a invité les Guinéens à accompagner le président Mamadi Doumbouya dans ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale, en vue de la réussite de la transition guinéenne.

“Nous avons formulé des prières pour le développement de notre nation, également pour que Dieu donne la force au président de la République pour mener à bien cette transition”, a déclaré l’ancien Directeur général de la RTG.

Le ministre de l’Information et de la Communication se dit réconforté par les actions posées par les autorités, allant dans le sens du progrès de la Guinée.

“Nous sommes très réconfortés par les actes qui sont posés actuellement, qui vont dans le sens du progrès de la nation guinéenne. Nous pensons que les Guinéens ont compris le message de rassemblement et de l’unité. Que Dieu nous donne la chance de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale parce que sans l’unité, on ne peut rien faire et sans la paix, on ne peut rien faire”, estime Fana Soumah.