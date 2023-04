A Washington, le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Fonds monétaire international (FMI) organisent le Forum parlementaire mondial les 10 et 11 avril 2023. Une délégation guinéenne conduite par le Président de l’organe législatif de la Transition, Dr Dansa KOUROUMA, prend part à cette rencontre.

Le Forum parlementaire mondial offre aux parlementaires des pays membres, un espace d’échanges et de plaidoyers en termes de coopération, de développement et de transparence dans la gestion de la chose publique.

Au regard de la géopolitique mondiale, l’humanité est confrontée à de graves crises alimentaires et financières dues en partie au conflit russo-ukrainien. Cette situation renforce la précarité des populations déjà vulnérables à travers le monde. L’augmentation des prix sur les marchés et la faiblesse des taux de croissance ne plaident pas pour un retour rapide à la normale.

L’objectif du Forum parlementaire mondial consiste entre autres, à ouvrir le débat en vue de promouvoir une nouvelle architecture financière mondiale.

Soucieux du sort et du devenir de ses compatriotes, Dr Dansa KOUROUMA a fait un remarquable lobbying auprès des instances financières mondiales et des autorités américaines en plaidant pour davantage de soutien à la Transition guinéenne. Dans son élan et en bon visionnaire, le Président du CNT a rencontré le Sous-secrétaire d’Etat chargé des affaires africaines du département d’Etat américain, M. Michael HEATH. Au menu des échanges, la Transition guinéenne et l’appui des autorités américaines pour l’avènement d’une véritable société démocratique en Guinée.

Réunissant des participants issus d’une centaine de pays, 200 parlementaires et autres acteurs majeurs de la finance et de la société civile, le Forum parlementaire mondial est une des rares occasions pour discuter des enjeux du monde d’aujourd’hui et de demain. La délégation guinéenne sous la houlette de Dr Dansa KOUROUMA n’a pas manqué d’opportunités pour exprimer sa vision d’une économie plus stable, d’une croissance plus inclusive et d’une lutte acharnée contre la pauvreté.

La Cellule de communication du CNT.