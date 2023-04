Lors de son passage dans l’émission « Les grandes Gueules » de la radio Espace FM ce 10 avril 2023, le ministre des Postes et télécommunications, Ousmane Gaoual Diallo, est revenu sur ses relations compliquées avec Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Selon M. Diallo, les tensions entre eux ont commencé à s’exacerber lorsque l’UFDG a publié une tribune appelant à ne pas utiliser leur emprisonnement comme prétexte pour refuser le dialogue. Peu de temps après, dit-il, le président de l’UFDG a publié un communiqué contestant le droit d’Ousmane Gaoual Diallo et codétenus de proposer un cadre de dialogue : « Comme je le dis souvent, nos relations n’ont pas toujours été faciles. Nous avons eu des désaccords sur de nombreux sujets qui ont nécessité beaucoup de médiation, notamment de la part de mon père et d’autres sages. Mais le cas de la prison était particulier car le problème fondamental que j’ai eu avec lui (Cellou Dalein Diallo, ndlr) est survenu lorsque nous avons publié une tribune disant que notre incarcération ne devrait pas être un prétexte pour refuser d’ouvrir un dialogue. Une heure plus tard, j’ai vu le communiqué de l’UFDG signé par le président, qui contestait notre droit de proposer un cadre de dialogue ».

Lorsque Ousmane Gaoual a confronté Cellou Dalein Diallo sur ce sujet, il a affirmé que ce dernier avait répondu qu’il préférait leur mort plutôt que de dialoguer avec le RPG, ce qui a provoqué une grande violence et de l’agressivité : « Et lorsque je l’ai rencontré, il m’a dit qu’il préférait notre mort plutôt que de dialoguer avec le RPG, ce qui m’a affecté profondément ».

Les tensions entre les deux hommes ont continué à s’aggraver lorsque M. Diallo a appris que Cellou Dalein Diallo accusait certains membres de son propre parti d’être des taupes qui travaillaient pour déstabiliser l’UFDG. C’est ainsi qu’il a contacté Cellou Dalein Diallo directement pour lui dire que ces accusations ternissaient l’image de ceux qui étaient sortis de prison, car elles créaient des suspicions et semaient la discorde au sein de l’UFDG. Cependant, cette conversation n’a pas apaisé les tensions entre les deux hommes, car les rumeurs continuaient à circuler sur l’identité de la taupe présumée : « Lorsque nous sommes sortis de prison, Cellou Baldé, Elhadj Chérif Diallo, Abdoulaye Bah et moi-même sommes allés saluer le président Cellou à l’occasion d’une fête. C’est là que j’ai appris qu’il disait qu’il y avait des gens au sein du parti qui étaient payés pour déstabiliser le parti. Ensuite, il a ajouté que Fodé Oussou Fofana et Kalémodou Yansané, lorsqu’ils ont des contacts avec Alpha Condé, lui font des comptes rendus. Par conséquent, ceux qui ne le font pas sont considérés comme des personnes payées pour déstabiliser le parti. Il a répété ce discours à d’autres occasions, et j’ai appelé directement pour lui dire que ce qu’il faisait ternissait l’image de ceux qui étaient sortis de prison car cela créait des soupçons. Les gens ont commencé à dire que c’était peut-être Gaoual, Cellou Baldé ou Abdoulaye Bah qui étaient la taupe, et cela a commencé à se répandre».