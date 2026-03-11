Dans un communiqué lu sur les ondes des médias d’Etat, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, dit constater avec “regret” la prolifération croissante des emballages et objets en plastique à usage unique. Rappelant l’interdiction formelle de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la distribution ainsi que de la détention en vue de la vente des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire guinéen, il annonce que des sanctions strictes seront appliquées contre toute violation de cette mesure.

Se référant au décret n°2024/0172/PRG/CNRD/SGG du 21 septembre 2024, Ibrahima Kalil Condé rappelle aux autorités administratives à tous les niveaux, aux opérateurs économiques ainsi qu’aux citoyens l’obligation de respecter les dispositions en vigueur.

Ces mesures prévoient notamment l’interdiction, sur toute l’étendue du territoire national, de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la distribution, de la détention à des fins de vente et de l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique. Elles interdisent également tout rejet, abandon ou dépôt d’emballages plastiques dans les rues, les cours d’eau, les infrastructures d’assainissement ou tout autre espace non autorisé.

Le ministre prévient que toute infraction fera l’objet de sanctions sévères, pouvant aller jusqu’à la fermeture immédiate des activités concernées, la saisie des produits interdits et l’obligation pour les contrevenants de réparer les dommages causés à l’environnement.

À cet effet, il a instruit l’ensemble des gouverneurs de région, préfets, sous-préfets, présidents des délégations spéciales ainsi que les forces de défense et de sécurité à veiller à l’application stricte et immédiate de ces dispositions, en collaboration avec les services techniques des ministères concernés.