Après la dissolution du gouvernement dirigé par Bernard GOUMOU, le président Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination le 27 février d’un premier ministre politique comme le pensaient certains guinéens. A Kankan, le coordinateur régional de la maison et association des ONG de Guinée et le secrétaire fédéral du BL ont diversement apprécié ce retard concernant la mise en place du nouveau gouvernement.

Pour Lanciné Condé, fédéral du bloc libéral, ce retard est lié à beaucoup de facteurs. “Comme nous le savons tous, la transition est bel et bien politique, du fait qu’il y a un premier ministre politique qui est nommé. C’est le souhait le plus ardent de nous les politiques, c’est le politique qui sait comment prendre le pouvoir et comment le gérer. Si aujourd’hui le CNRD peine de mettre en place un gouvernement, cela peut être dû à certains facteurs ou un lobbying voilé, peut être il sont entrain de faire une proposition mais qui ne tient pas, soit il y a l’influence du président de la transition et ou les propositions du Premier ministre ne sont pas pris en compte. Quand c’est comme ça, il doit y avoir des tractations, des non-dits, voilà aujourd’hui des flous au sein de l’exécutif qui empêche la mise en place d’un nouveau gouvernement”, explique ce conseiller.

Du côté de la Maison et association des ONG de Guinée, les guinéens ne s’intéressent plus maintenant d’être à la tête d’un gouvernement à cause des multiples humiliations qui ont eu lieu dès les premières heures de ce régime militaire.

“L’installation d’un nouveau gouvernement est liée à des aspects, et les guinéens ne sont pas du tout intéressés à un poste dans l’administration publique, surtout au portefeuille ministériel. Nous le savons tous les effets politiques en République de Guinée et chacun de nous a conservé une dignité en soit, il ne faudrait pas qu’on soit humilié de tel sorte que nous ne pensons pas dans le temps et dans l’espace. Donc il faut que nous les jeunes, nous nous débarrassions de ces postes ministériels” a martelé Sekouba Traoré.

L’ossature du gouvernement étant connue, les yeux sont rivés donc sur le général Mamadi Doumbouya et son Premier ministre dans le cadre de la mise en place de ce nouveau gouvernement de la transition guinéenne.