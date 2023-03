Abdoul SACKO, coordinateur national du Forum des Forces Sociales de Guinée et membre des Forces Vives de Guinée et Ismaël DIALLO, coordinateur général adjoint du Réseau COJELPAID, ont été arrêtés ce samedi 11 mars 2023 par des gendarmes à Conakry. Les Forces vives de Guinée (FVG) dénoncent l’acte des autorités de la transition et appelle les citoyens à la mobilisation.

Dans leur déclaration, les FVG ont dit avoir appris « avec sidération » l’arrestation « arbitraire d’Abdoul Sacko et d’Ismaël Diallo par des gendarmes ».

Elles dénoncent « vigoureusement » cette arrestation qui intervient quelques jours seulement après leur décision de reporter la manifestation du 9 mars à la demande des leaders religieux, et promettent de tirer « toutes les conséquences de cet acte liberticide du CNRD qui compromet les démarches entamées par les autorités religieuses pour calmer les tensions sociopolitiques et créer un climat susceptible de favoriser la décrispation et l’ouverture d’un dialogue crédible ».

Les Forces Vives de Guinée invitent tous les guinéens épris de liberté et de justice à rester mobilisés pour « continuer à exiger, par tous les moyens appropriés, l’arrêt des harcèlements judiciaires fantaisistes contre les acteurs politiques et de la société civile et pour un retour diligent à l’ordre constitutionnel ».