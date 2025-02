Après une interruption de deux ans, l’événement du “Trophée des Champions” a été relancé par les initiateurs Sport Guinéens et GuinéeFoot. Ce retour a été marqué par la remise des prix du meilleur joueur et du meilleur entraîneur du mois de janvier de la Ligue 1 Guicopres. Les lauréats ont été dévoilés ce mardi 11 février, lors d’une conférence de presse tenue au Centre Technique de Nongo.

Amadou Kain Camara, meilleur entraîneur du mois

Après un début de saison impressionnant et un mois de janvier particulièrement réussi, le coach de l’Ashanti GB de Siguiri, Amadou Kain Camara, a été élu meilleur entraîneur pour ce premier mois de l’année 2025. En janvier, sous sa direction, l’Ashanti GB a disputé quatre matchs, remportant trois d’entre eux et obtenant un match nul. Le club de Siguiri occupe actuellement la 2e place du classement, avec 13 points, à égalité avec le leader, le Hafia FC. Les Jaunes et Noirs de la savane n’ont perdu qu’un seul match depuis le début de la saison, celui de la journée précédente, à domicile contre le Horoya AC (0-1).

Mohamed Saliou “Aloba”, joueur du mois et cadeau d’adieu

Acteur d’un transfert historique dans le championnat guinéen, Mohamed Saliou “Aloba” a été élu meilleur joueur du mois de janvier, quelques jours seulement après avoir signé en Algérie. L’international guinéen a été récompensé pour ses performances exceptionnelles avec le Hafia FC, notamment son quadruplé lors de la deuxième journée face au champion en titre, le Milo FC de Kankan.

Pour rappel, Mohamed Saliou Bangoura a récemment rejoint le Mouloudia Club d’Alger, en première division algérienne. Avant de quitter la Ligue 1 guinéenne, il totalisait cinq buts, devenant ainsi le meilleur buteur du championnat.

Un trophée mensuel pour promouvoir la compétitivité

Ce prix, baptisé “Trophée des Champions”, sera décerné chaque mois afin de récompenser l’entraîneur et le joueur les plus performants du championnat de Ligue 1. Cette initiative vise à encourager la compétitivité et à mettre en lumière les talents qui contribuent à l’essor du football guinéen.