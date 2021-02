Conakry, le 10 février 2021 – RUSAL, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’aluminium, annonce la remise d’un trophée de Guinea Best Company Awards à la représentation de la compagnie en Guinée pour sa contribution à la lutte contre la COVID-19 et sa politique socialement responsable au cours de la pandémie.

Depuis 2010, le trophée Guinea Best Company Awards est décerné annuellement par le conseil d’experts Cope-Guinée (Coordination des Organisations Non Gouvernementale pour la promotion de l’excellence) à 50 entreprises de Guinée et d’Afrique de l’Ouest, qui affichent des réalisations significatives dans divers domaines de l’industrie, économie et dans la vie sociale.

Faisant le bilan de l’année 2020, l’organisation a primé Alexander Larionov, Chef de la représentation de RUSAL en Guinée, parmi les 50 meilleurs chefs d’entreprise de la région en termes de respect des normes élevées de responsabilité sociétale des entreprises au cours de la pandémie (préservation des emplois, salaires, paiements sociaux, projets d’investissement), ainsi que de la contribution spéciale à la lutte contre la propagation du COVID-19 en Guinée.

La cérémonie de remise s’est tenue à Conakry, présidée par le Haut Représentant du Chef de l’Etat, Claude Kory Koundiano qui, dans son discours a mentionné : « Les entrepreneurs et les hommes d’affaires jouent un rôle de premier plan dans le développement de la Guinée, qui a fait des progrès significatifs dans de nombreux domaines au cours des 10 dernières années sous la direction du Président Alpha Condé. La cérémonie d’aujourd’hui est une excellente occasion de rendre hommage aux meilleurs de ceux qui créent des emplois et soutiennent le bien-être national de notre pays ».

Commentant l’attribution d’un trophée au management guinéen pour sa politique socialement responsable et sa contribution à la lutte contre la COVID-19 en Guinée, le Directeur du business Alumine de RUSAL, Yakov ITSKOV a déclaré : « Depuis 20 ans, RUSAL a réussi à développer son activité en Guinée et a toujours aidé sa population dans les moments difficiles pour le pays. En 2015, nous avons construit un centre épidémiologique moderne en Guinée pour lutter contre l’épidémie d’Ebola et, en 2020, nous avons ouvert un autre centre multifonction de traitement des maladies infectieuses pour lutter contre le COVID-19. Nous continuerons d’apporter un soutien régulier au système de santé guinéen, guidés par les principes de responsabilité sociale des entreprises».

RUSAL a été l’une des premières entreprises privées à aider l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l’épidémie d’Ebola RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), qui pendant la pandémie de Covid-19 reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Egalement, en juin 2020, RUSAL a réalisé en 21 jours un nouveau Centre multifonction à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen.

De plus, en juillet 2020, RUSAL a affrété un avion-cargo humanitaire médical pour livrer en Guinée une cargaison médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée. La cargaison comprenait des dizaines de types de médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints d’infection de coronavirus. En novembre 2020, RUSAL a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances dotées d’équipements de pointe, y compris des ventilateurs destinées à fournir des soins médicaux d’urgence et à assurer la réanimation des patients.

RUSAL opère en République de Guinée depuis 2001, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d’alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d’exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde Dian-Dian dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement s’élève à 564 millions de tonnes.

Informations sur la société

RUSAL (www.rusal.ru) est le leader mondial du secteur de l’aluminium. En 2020, la société représentait environ 5,8% de la production mondiale d’aluminium et 6,5% de la production mondiale d’alumine. RUSAL est présent dans 20 pays au monde sur les 5 continents. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong et à la bourse de Moscou.