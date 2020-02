Alpha Condé en visite d’Etat à Riyad après le sommet de l’UA

Après le sommet de l’Union Africaine, Alpha Condé s’est saisi de son baton de pèlerin pour atterrir à Riyad dans la capitale saoudienne pour une visite d’Etat a t-on appris.

Dans un tweet publié dans l’après-midi de ce mardi 11 février 2020, Alpha Condé a remercié le prince héritier Mohammad Ibn Salman pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par son hôte.

Cette visite vise à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le royaume d’Arabie Saoudite et la république de Guinée.

La rencontre entre les deux hommes était axé sur les aspects et les possibilités de développer les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi qu’un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris les efforts de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme selon AlArabiya.

Arrivé à Riyad plus tôt dans la journée, Condé a été accueilli à l’aéroport international King Khalid par le prince adjoint de la région de Riyad Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, le ministre d’État aux Affaires africaines Ahmed bin Abdulaziz Qattan et l’ambassadeur saoudien en Guinée Hussein bin Nasser al-Dakhil.