Alors qu’un premier accord avait été conclu entre le gouvernement et le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, les discussions devraient reprendre ce jeudi 11 décembre 2025 avec l’intersyndicale SNE-FSPE. L’annonce a été faite ce mercredi, lors de l’assemblée générale organisée à la Bourse du travail.

« Négociations dans la grève », « Jusqu’au bout » et « vive le Statut particulier », scandent des enseignants déterminés, qui refusent toute suspension du mouvement tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.

Cette nouvelle étape intervient dans un climat de paralysie totale des écoles, où les cours sont interrompus depuis le 1er décembre à la suite d’une grève générale déclenchée après l’échec des premières négociations entre les syndicats et les autorités.

L’intersyndicale de l’éducation, qui campe sur ses positions, espère que cette reprise des pourparlers ouvrira la voie à un compromis susceptible de mettre fin à une crise qui secoue l’ensemble du système scolaire guinéen.