Les routes guinéennes continuent de coûter des vies. Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre 2025 à Koubassaya, un secteur du district de Gbinkili, dans la sous-préfecture de Mambia, sur la route nationale Coyah–Kindia.

Selon les informations rapportées par le site Guineematin, un camion-benne est entré en collision avec un minibus en provenance de Conakry et en partance pour Kindia. Le premier bilan faisait état de sept morts, avant de s’alourdir à huit après le décès de l’apprenti Nabilaye Soumah, qui a succombé à ses blessures lors de son évacuation vers Conakry.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital régional de Kindia pour leur prise en charge. Parmi les personnes décédées figurent notamment l’apprenti Nabilaye Soumah, le chauffeur Moussa Sylla, ainsi que Aboubacar Soumah et Hadja Mariama Sylla, en état de famille mère de deux enfants.

Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion-benne se trouve dans un état critique. Il est pris en charge à l’hôpital régional de Kindia, mais son évacuation vers Conakry serait envisagée en raison de la gravité de son état.