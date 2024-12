En marge de la présentation du projet de Loi de finances initiale pour l’exercice 2025, le Conseil national de la transition (CNT) a révélé des zones d’ombres dans la gestion des recettes issues du remorquage des véhicules dans les rues de Conakry.

C’est Hamidou Camara, président de la commission du Plan et du Contrôle budgétaire, qui a mis en avant cette problématique, dénonçant un manque de transparence dans la gestion des fonds issus du remorquage des véhicules.

« Depuis 2022, nous constatons qu’il y a des remorquages de véhicules et que les citoyens paient souvent 300 000 ou 360 000 GNF, mais nous n’avons aucune idée de la destination de ces recettes », a révélé le conseiller national devant les membres du CNRD et du gouvernement.

« Nous avons prévu la mise en place d’une intercommission avec le ministre de la Sécurité et madame la gouverneure de la ville de Conakry, afin de nous rassurer sur la destination de ces recettes et leur rapport avec la politique sectorielle du département»,declare Hamidou Camara.