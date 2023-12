Dans une déclaration publiée ce dimanche 10 décembre 2023, les Forces Sociales de Guinée dénoncent le “musellement programmé” de la presse en Guinée.

Pour les responsables de cette organisation, le soutien aux actions contre les violations de de droits et libertés n’est plus une option mais plutôt une obligation.

Après le blocage des sites il y a des mois, le brouillage des radios les ‘’plus écoutées’’ du pays, la restriction de l’accès à l’internet et maintenant le retrait brutal des groupes de média (DJOMA, ESPACE et EVASION) du bouquet Canal +, sans oublier l’interdiction de toute manifestation publique, cette situation de violation des droits n’est plus à démontrer.

“En conséquence, les Forces Sociales de Guinée (FFSG), pour lier la parole à l’action, invitent l’ensemble des Guinéens résidants ou établis à l’étranger d’apporter leurs soutiens respectifs à toutes les actions de riposte programmées par les associations de presse et le SPPG”, indique le communiqué.

Les Forces Sociales invitent par la même occasion, toutes et tous, d’afficher sur leurs différents canaux (Facebook, Instagram, WhatsApp…) de communication pour la journée du lundi 11 décembre 2023, déclarée sans presse, un message de détresse, tel que : «224, Presse et libertés d’opinion en danger”.