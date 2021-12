La mauvaise installation de certains départements ministériels figure parmi les préoccupations du gouvernement de la transition. Le sujet a été évoqué lors du conseil des ministres, ce jeudi 9 décembre 2021.

Le Colonel Mamadi Doumbouya a déploré les conditions dans lesquelles plusieurs départements sont installés alors que des domaines appartenant à l’État, sont illégalement occupés.

C’est pourquoi, le président de la transition a demandé au gouvernement de saisir la commission interministérielle chargée de récupérer les biens publics récemment mise en place.

La démarche permettra au plus vite que possible, la libération des locaux et biens appartenant à l’État.

Nous vous proposons un extrait du compte rendu du conseil des ministres, à cet effet :