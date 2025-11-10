Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre dix individus “pris en flagrant délit” de dépôts sauvages d’ordures, ont été interpellés sur le tronçon Cosa–T7, à la frontière des communes de Matoto et Lambanyi. Cette interpellation est le fruit d’une opération conjointe menée par les services de la CMIS 3 du quartier ENCO5, sous la supervision du Gouvernorat de la Ville de Conakry.

Selon un communiqué du ministère de l’hydraulique et des hydrocarbures; l’opération a été conduite en étroite collaboration avec le département et l’Agence nationale de salubrité publique (ANASP).

“Ces interpellations s’inscrivent dans le cadre de la vaste campagne d’assainissement lancée par le gouvernement pour restaurer la propreté, l’ordre et la discipline environnementale dans les quartiers de la capitale. Présentés à la presse ce lundi, les contrevenants ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont exprimé leurs regrets, présenté leurs excuses aux autorités et à la population, et admis les conséquences néfastes de leurs actes sur la santé publique et l’environnement. Dans un geste de repentir, ils se sont engagés à devenir des « ambassadeurs de la propreté »au sein de leurs communautés”,lit-on dans le communiqué.

Conformément à la réglementation en vigueur, le ministère précise que chacun des individus interpellés devra s’acquitter d’une amende de cinq millions de francs guinéens (5 000 000 GNF) et effectuer trois jours de travaux d’intérêt public au profit de la collectivité. Saluant l’efficacité des services impliqués dans cette opération, le ministère a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre l’incivisme environnemental sous toutes ses formes.

Il rappelle par ailleurs que la propreté urbaine demeure une responsabilité collective. Il invite l’ensemble des citoyens à adopter des comportements responsables, à éviter tout dépôt d’ordures sur la voie publique et à collaborer activement avec les autorités locales et les équipes d’assainissement pour faire de Conakry une ville propre, saine et exemplaire.