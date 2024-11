Le président du Conseil National de la Transition a lancé, le samedi 7 novembre 2024, la campagne de vulgarisation du projet de texte de la nouvelle constitution à N’Zérékoré. C’est aux alentours de 15 heures que l’avion transportant Dr Dansa Kourouma a atterri sur le tarmac de l’aérodrome de la capitale de la Guinée Forestière.

Accueilli par une haie d’honneur, le président du CNT, accompagné de la première vice-présidente, Hadja Maimouna Yombouno, a passé en revue les troupes présentes avant de se diriger vers la place des martyrs, où l’attendait une foule immense.

Les populations massivement mobilisées ont chanté et loué les efforts du chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Elles ont, par la même occasion, réitéré leur soutien aux actions du CNRD. Dans cette ambiance festive marquant la réception du président du CNT et de sa délégation, le Gouverneur de N’Zérékoré, Contrôleur Général de Police Lamine Keita, a pris la parole pour accueillir son hôte. Il a affirmé que ses administrés sont prêts à suivre la voie tracée par le Général Mamadi Doumbouya pour la Guinée. Il a ensuite remercié Dr Dansa Kourouma et sa suite d’avoir choisi sa région pour lancer cette campagne de vulgarisation de l’avant-projet de nouvelle constitution.

En réponse à cette allocution, Dr Dansa Kourouma a invité tous les Guinéens à cultiver la paix, car, a-t-il dit, sans paix, on ne saurait bâtir une nation forte. Il a ensuite expliqué les raisons pour lesquelles la Guinée doit se doter d’une constitution qui réponde aux aspirations profondes du peuple. Expliquant certains points clés de cette nouvelle constitution, Dr Dansa Kourouma a souligné que le mariage entre personnes de même sexe est contre nature et que le mariage précoce est proscrit. Il a conclu en affirmant que cette nouvelle constitution doit rassembler et ressembler aux Guinéens tout en répondant à leurs aspirations les plus profondes.

Au cours de la même soirée, la délégation conduite par Dr Dansa Kourouma a rendu une visite de courtoisie aux notables de N’Zérékoré. Le président du CNT a ensuite visité le centre d’hémodialyse et la nouvelle église construite pour le bonheur des fidèles chrétiens.