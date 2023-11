L’acte s’est passé dans la nuit du mercredi à jeudi 9 novembre 2023 dans le marché Diaka, dans la commune urbaine de Kankan. Selon les informations recueillies auprès des témoins, un présumé voleur a percé le toit d’une boutique et s’est introduit à l’intérieur avant d’être arrêté.

“Nos agents étaient de garde au niveau du marché Diaka lorsqu’un jeune est venu monter sur le toit d’une boutique. Ils ont déchiré les tôles et s’y sont introduits. Alertés par le bruit, les agents sont venus entourer la boutique. Ils ont sécurisé les lieux jusqu’au petit matin, ils ont ouvert les portes et ont appréhendé un jeune dans la boutique”, explique colonel Dembélé, premier responsable de de la garnison de la 3e région militaire, rassurant que les prévenus répondront de leur acte.

Mamadou Kindi Diallo est le propriétaire de la boutique, il explique être venu le matin trouver les agents sur place. Ils lui ont demandé d’ouvrir la porte. “C’est ainsi qu’ils ont attrapé les deux voleurs. C’est la deuxième fois successive qu’on vole mon argent dans cette boutique”.

Le jeune appréhendé dans la boutique a dénoncé son complice qui lui aurait signalé qu’il y avait de l’argent dans la boutique. Les deux ont été arrêtés. “J’ai déchiré la tôle pour descendre à l’intérieur, mais avant de monter sur le toit, il y avait deux jeunes qui étaient arrêtés quelque part en train de me regarder. Après l’opération, je voulais sortir, mais je me suis rendu compte que les services de sécurité avaient déjà entouré la partie, j’ai décidé de rester dans la boutique jusqu’au petit matin, donc ils sont venus ouvrir la porte et m’ont pris”, explique l’assaillant.

Mamoudou Aimé Césaire, correspondant régional à Kankan.