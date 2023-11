Contre la volonté du Comité de Normalisation de la Fédération Guinéenne de Football de reporter le congrès électif de l’instance, Bea Diallo, a haussé le ton. Le Ministre des Sports regrette les agissements du CONOR et alerte la FIFA.

Pourtant bon allié auparavant, le Ministère des Sports et le Comité de Normalisation de la Fédération Guinéenne de Football ne conjuguent plus le même verbe. Les derniers actes posés par le second sans l’aval du premier, seraient la cause du divorce entre les deux parties. Mais surtout, Béa Diallo, premier responsable du Ministère des Sports, ne souhaite laisser aucune marge au CONOR pour ce qui est de leur mandat, lié étroitement à l’élection d’un nouveau Comité Exécutif prévue ce 25 novembre 2023.

Comme l’indique ce courrier de l’ancien boxeur, adressé au représentant Afrique de la FIFA.

« L’organisation du congrès permettant de mettre en place le Comité exécutif de la fédération guinéenne de football le 25 novembre 2023 est une étape ultime dont nul n’a besoin de rappeler. Je profite tout de même de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que pour le Gouvernement guinéen, rien n’entreverra l’organisation du Congrès du 25 novembre et que le 30 novembre sonnera la fin du CONOR en République de Guinée et ce, quel que soit les circonstances. », peut-on lire.

Dans le même courrier, il est revenu sur ce qu’il reproche à l’équipe fédérale.

« Enfin, nous constatons non sans regret, l’attitude des membres du CONOR ce dernier temps, particulièrement sous plusieurs angles de leurs démarches. Nous avons par exemple été surpris d’apprendre la visite de l’hôtel affrété à l’équipe nationale de Guinée pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire effectuée par le CONOR sans informer mon Département, encore moins l’associer à ladite visite. Mieux, lors de ladite visite, les mandants du CONOR auraient récusé l’hôtel choisi par la CAF sans informer ni consulter le ministère de la Jeunesse et des Sports. », explique Bea.

Plus loin, le Ministre des Sports a remis en cause les récents engagements contractuels auxquels son équipe n’a pas été associé :

« Au regard de ce qui précède, tout en réitérant la volonté du Gouvernement guinéen à sortir de la crise qui secoue la Fédération guinéenne de football le 25 novembre 2023, nous considérons que tout engagement qu’il soit contractuel ou autre pris par le CONOR sans consultation et un accord préalable écrit du ministère guinéen des sports ne pourrait être accepté par mon Département. De ce fait, il engage uniquement les membres du CONOR qui répondront de leurs actes partout où besoin sera. », prévient Bea Diallo.