Blessé depuis le 21 octobre dernier à l’ischio-jambier gauche, Sehrou Guirassy prépare progressivement son retour à la compétition. Alors qu’il était pressenti pour intégrer le groupe qui doit affronter le BVB Dortmund, son club, le Vfb Stuttgart ne veut prendre aucun risque.

Après deux semaines d’inactivité, le serial buteur Sehrou Guirassy a pris le chemin de sa rééducation ce vendredi 3 novembre. Si les choses se passe très très bien jusque-là, il n’a cependant pas encore rejoint l’entraînement collectif, en tout cas pas normalement.

La possibilité qu’il soit apte à jouer contre Dortmund ce 11 novembre, n’est pas encore écartée. Toutefois, ses dirigeants ne veulent prendre aucun risque. Comme l’a témoigné son entraîneur, Sebastian Hoeness en conférence de presse.

« On doit attendre, tout évolue selon le plan. Il (Sehrou) a participé aujourd’hui à un entraînement partiel. Il se porte plutôt bien, mais nous devons encore attendre et voir. Il n’a pas encore pu participer à un entraînement complet et nous ne voulons pas prendre de risques inutiles. S’il peut s’entraîner pleinement demain (ce vendredi), nous déciderons s’il doit jouer », a confié l’entraîneur de Stuttgart.

Ce retour proche de Sehrou Guirassy, auteur de 14 buts en 8 matchs de Bundesliga, est aussi une aubaine pour la sélection nationale guinéenne, qui pourrait compter sur l’actuel meilleur buteur européen lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, contre l’Ouganda (le 17 novembre) et le Botswana (le 21 novembre).