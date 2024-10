Alpha Diallo, alias Black M, a été reçu par le général Mamadi Doumbouya au Palais Mohamed V, mardi 8 octobre 2024. L’artiste franco-guinéen a sollicité le soutien du président de la transition pour la réalisation d’un projet.

Au sortir de son audience au Palais Mohamed v, l’autre de la chanson “je veux ma part de simandou”, s’est exprimé au micro de la DCI. « Je n’ai pas mal de projets dont j’avais déjà parlé, même l’année dernière à l’événement Miss Guinée où j’étais venu. J’avais annoncé un festival annuel et, pour cela, j’ai besoin du soutien des plus hautes autorités pour m’accompagner dans ce projet, à l’instar de Jamel Debbouze avec le Marrakech du Rire ou d’Asalfo avec le FEMUA. Ce sont des festivals qui fonctionnent bien chez eux et qui touchent un public international. Je pense qu’en toute humilité, je peux porter l’image de ce festival, et c’est ce qui m’amène aujourd’hui à la présidence pour solliciter leur accompagnement dans ce projet. »

Il a ajouté : « Le pays a beaucoup évolué, même s’il reste encore beaucoup à faire. C’est d’ailleurs pour cela que je fais beaucoup d’allers-retours. Il n’y a rien de négatif, mais il reste encore beaucoup de choses à accomplir, et nous serons là pour y contribuer. Je serai là pour rendre à la Guinée ce qu’elle m’a donné », a affirmé Black M qui a bénéficié d’un passeport diplomatique en guise de reconnaissance de sa contribution au rayonnement de la culture guinéenne à l’international.