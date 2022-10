L’ex patron de la cellule de lutte anti-drogue en Guinée, a expliqué ce lundi, devant le tribunal délocalisé de Dixinn, l’origine des rapports conflictuels entre lui et l’ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara.

Selon le colonel Moussa Tiégboro Camara, il y avait des antécédents entre lui et Aboubacar Diakité dit Toumba. Ils ne se parlaient pas depuis des mois, car il aurait arrêté des éléments de Toumba qui étaient dans des infractions.

«Toumba et moi, on ne se parlait pas et pour cause, c’était en janvier et février, lorsque le domicile d’Elhadj Cellou Dalein a été attaqué, j’ai ouvert une enquête, et lors des enquêtes, on a compris que c’était des bérets rouges. Ensuite nous avons arrêtés 9 bérets rouges qui étaient avec Toumba Diakité (…) Jusqu’aux événements du 28 septembre, je ne parlais pas avec Toumba», a déclaré le colonel Moussa Thiégboro Camara.