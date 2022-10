L’ex ministre de la santé, le Général à la retraite Rémy Lamah a comparu ce lundi 10 octobre 2022, avec des témoins devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il s’est exprimé devant cette juridiction sur des des faits de »corruption’’ dont il est accusé, dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicité », avec SOGUIMAP-SARL (Société Guinéenne d’Importation des Médicaments et Accessoires Pharmaceutiques).

En face des juges, Médecin Rémy Lamah, a nié en bloc les faits mis à charge. En outre, l’ancien ministre de la santé a laissé entendre arguant des feuilles ont été extraites dans le contrat qui liait son département à l’époque des faits à la société ZMC.

Les débats ont été houleux. Néanmoins, avant d’annoncer le renvoi de l’audience, le juge Francis Kova Zoumanigui, a demandé à l’ancien ministre de la santé, de présenter la copie originale du contrat dont la résiliation a valu son assignation en justice. Un fait à accomplir au plus tard le lundi 17 octobre 2022.

D’ici là, le Général à la retraite Rémy Lamah est encore attendu à la barre le mardi pour la suite des débats.