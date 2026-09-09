Kankan : la mairie interdit d’héberger des étrangers sans en informer le chef de quartier

À Kankan, la mairie rappelle aux citoyens l’obligation d’informer les autorités de quartier avant d’héberger une personne venue d’une autre localité.

Dans un communiqué, l’autorité municipale demande aux chefs de famille de signaler immédiatement au chef de quartier l’arrivée de tout étranger qu’ils accueillent à leur domicile.

Selon la mairie, « il est formellement interdit à tout citoyen de loger un étranger sans en informer au préalable le Chef de Quartier. »

Le communiqué précise également que « tout chef de famille qui reçoit un étranger venant d’une autre localité est tenu d’informer immédiatement le Chef de Quartier ».

Les chefs de quartier sont chargés de veiller à l’application de cette mesure dans leurs zones respectives.

La mairie invite enfin l’ensemble des citoyens au « respect strict de ces mesures. »