Crise syndicale à l’Assemblée : Charles Wright intervient, l’élection reportée

Initialement prévue ce mercredi 9 septembre 2026 au Palais du peuple, l’élection du bureau syndical de l’Union des travailleurs de l’administration parlementaire (USTAP) a finalement été reportée au lundi 14 septembre prochain.

Le bureau syndical justifie ce report par une médiation menée par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Alphonse Charles Wright, qui a rencontré les différentes parties impliquées dans la crise.

“À l’issue de cette médiation, il a été convenu que l’élection relative au renouvellement du Bureau syndical de l’Union des Travailleurs de l’Administration Parlementaire (USTAP), initialement prévue demain, mercredi 9 septembre 2026, est reportée jusqu’à l’issue de la rencontre prévue le lundi 14 septembre 2026 au cabinet de Monsieur le Procureur spécial près la CRIEF.”

À l’origine de cette crise, la suspension, le 4 septembre dernier, des activités syndicales par le secrétaire général de l’Assemblée nationale. Une décision vivement contestée par les travailleurs parlementaires.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi, les travailleurs ont, à l’unanimité, déclaré ne pas reconnaître cette décision, estimant qu’elle ne reposait sur aucune base juridique légale.

Dans ce contexte tendu, le bureau syndical salue l’initiative de médiation de Charles Wright et réaffirme sa volonté de privilégier le dialogue, dans un esprit de responsabilité et d’apaisement.

Le bureau syndical a également salué la mobilisation de ses membres, tout en les appelant à faire preuve de sérénité dans l’attente de la prochaine rencontre.

“Le Bureau syndical adresse ses sincères remerciements à l’ensemble des travailleurs parlementaires pour leur forte mobilisation, leur engagement, leur discipline et leur sens élevé de responsabilité durant cette période. Nous invitons l’ensemble des travailleurs à rester sereins, mobilisés et attentifs aux prochaines orientations qui seront communiquées à l’issue de la rencontre du lundi 14 septembre.”