« La Guinée ne se présente pas au monde la main vide » : Morissanda Kouyaté fixe le nouveau cap de la diplomatie guinéenne

La Guinée entend désormais faire de sa diplomatie un véritable instrument au service de son développement économique. À l’occasion de la présentation officielle du Document de politique étrangère de la Guinée, tenue ce mercredi 9 septembre 2026 à Conakry, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a exposé les nouvelles orientations de la politique étrangère du pays.

Dans son discours, le chef de la diplomatie guinéenne a particulièrement insisté sur la nécessité de faire évoluer le rôle des représentations diplomatiques à l’étranger. Selon lui, les ambassades doivent désormais aller au-delà de leur mission traditionnelle de représentation pour contribuer activement à la promotion des intérêts économiques du pays.

« Désormais, une ambassade ne doit pas seulement représenter la Guinée, elle doit aussi promouvoir ses potentialités, attirer des investissements responsables, ouvrir des débouchés à nos entreprises, soutenir la transformation locale de nos ressources, faciliter les transferts de technologies et de compétences, et rechercher des partenaires créateurs d’emplois et de valeur ajoutée. »

Une diplomatie économique axée sur l’offre

Morissanda Kouyaté a également défendu une nouvelle conception de la diplomatie économique, fondée, selon lui, sur l’offre et la recherche d’intérêts communs plutôt que sur la sollicitation de partenaires. « La diplomatie économique voulue par le chef de l’État n’est pas une diplomatie de sollicitation. Elle est une diplomatie d’offres, de projets et d’intérêts partagés au niveau national et au niveau international. »

Le ministre estime que la Guinée dispose de nombreux atouts pour renforcer son attractivité et construire des partenariats plus équilibrés. Il a notamment mis en avant les ressources naturelles du pays, sa jeunesse, sa position géostratégique ainsi que ses potentiels dans les secteurs agricole, énergétique et culturel. « La Guinée ne se présente pas au monde la main vide. Elle vient avec ses ressources, sa jeunesse, sa position géostratégique, son potentiel agricole et énergétique, sa culture, mais surtout la Guinée vient avec une ambition nationale et une volonté de bâtir des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques. »

Dans cette nouvelle vision de la politique étrangère, le programme Simandou 2040 occupe une place centrale. Morissanda Kouyaté le présente comme l’un des principaux moteurs de la transformation économique envisagée pour le pays. « Le programme Simandou 2040 incarne cette ambition de transformation. Il appelle notre appareil diplomatique à rechercher autour des priorités nationales les capitaux, les marchés, les expertises et les alliances nécessaires au développement des infrastructures, à l’industrialisation, à la formation du capital humain et à la diversification de l’économie. »

À travers cette orientation, le gouvernement entend mettre l’action extérieure de l’État au service des priorités nationales, notamment en matière d’investissement, d’industrialisation, de formation et de diversification économique.

Cette ouverture aux partenaires étrangers devra toutefois, selon le ministre, s’inscrire dans la préservation des intérêts fondamentaux de la Guinée. « Notre action extérieure doit contribuer à convertir le potentiel guinéen en prospérité partagée au niveau national et international, j’insiste là-dessus, dans le strict respect de notre souveraineté et des intérêts des générations futures. »

Dans cette perspective, les représentations diplomatiques guinéennes seront appelées à rechercher davantage de résultats concrets au bénéfice du pays. Le ministre souhaite notamment que les déplacements officiels, les accords de coopération et l’action des missions diplomatiques puissent être davantage évalués à l’aune de leurs retombées pour la Guinée. « Chaque visite officielle doit ouvrir une perspective, chaque accord doit répondre à un besoin identifié, chaque mission diplomatique doit être évaluée aussi à l’aune des opportunités qu’elle crée pour la Guinée. »

S’adressant aux partenaires de la Guinée, Morissanda Kouyaté a réaffirmé la volonté de Conakry de renforcer les relations de coopération, tout en rappelant l’importance du respect de la souveraineté nationale. « La République de Guinée les considère et demeure disponible pour une coopération sincère, respectueuse et mutuellement avantageuse. Nous recherchons des relations durables, fondées sur la confiance, la clarté des engagements et le bénéfice réciproque. »

Le ministre des Affaires étrangères a assuré que la Guinée entendait poursuivre sa coopération avec l’ensemble des partenaires partageant sa vision de la paix et du développement, dans le respect de sa souveraineté. « Nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui respectent notre souveraineté et partagent notre ambition de paix, oui de paix et de développement. »