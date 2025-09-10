À la sortie du Tribunal de Première Instance de Coyah, le jeune frère de la victime, Mohamed Traoré, s’est exprimé sur la décision condamnant l’artiste Mohamed Seydou Bangoura alias Singleton.

« Franchement, je suis très content. Pas de la mort de mon frère, mais du verdict rendu par le président du tribunal. Avant tout, je remercie notre avocat, Me Béa, et son équipe pour leur disponibilité et leur courage face à cette situation. Je remercie également toute la Guinée, à l’échelle nationale et internationale, pour la mobilisation, ainsi que les journalistes qui ont relaté les faits en temps réel », a-t-il déclaré.

Interrogé sur un éventuel appel, M. Traoré a expliqué :

« Pour le moment, je ne peux rien dire à ce sujet. S’il y a appel, ce sera décidé par mes aînés. »

Concernant les 5 milliards de francs guinéens initialement réclamés par la partie civile, il a reconnu que le tribunal avait retenu 900 millions : « Nous n’avons pas engagé cette procédure pour de l’argent, mais pour dénoncer l’acte et le comportement de l’artiste envers notre grand frère. Même si la famille n’a pas obtenu le montant demandé, 900 millions ne sont pas négligeables. »

Enfin, Mohamed Traoré a lancé un appel à la jeunesse : « Quand on a un problème, il ne faut pas recourir à la violence. Il faut se tourner vers la justice. La Guinée est un pays de démocratie. La justice est là pour nous tous, car nul n’est au-dessus de la loi. »