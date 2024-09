Le Président de la transition avait annoncé l’organisation d’un référendum constitutionnel pour doter la Guinée d’une nouvelle Constitution, permettant l’émergence des institutions post-transition. À trois mois de la fin de l’année 2024, la question de la tenue de ce référendum se pose. Interrogé, le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) a apporté des précisions à ce sujet.

Le Général Yacouba Touré, chef d’état-major de l’armée de l’air et membre du CNRD, a expliqué lors d’une synergie le 5 septembre 2024 que les autorités travaillent activement pour organiser le référendum conformément à l’engagement du général Mamadi Doumbouya. Toutefois, il précise que le respect des délais dépendra des réalités du terrain.

“Il faut savoir que la démarche d’adoption de la Constitution répond à tout un processus. Tout d’abord le processus a débuté par des consultations avec l’ensemble des forces vives pour voir qu’est-ce qui est nécessaire dans notre constitution pour qu’elle nous ressemble et nous unisse. Dans cette démarche il y a eu d’abord le symposium, suivi du débat d’orientation à l’issue, les conseillers nationaux de transition ont présenté le projet de Constitution. Et la démarche constitutionnelle voudrait qu’ils reviennent vers tous ceux qui ont apporté leurs contributions, leurs idées, pour qu’ils apprécient ce travail. Cela répond à des délais qui peuvent ne pas être compressifs et cela fait qu’on ne peut que se fier à la réalité du terrain. C’est sur la base de cette démarche interactive entre le CNT et les forces vives qu’on pourrait définir un délai par rapport à l’adoption de cette constitution.

C’est qui est important à savoir, est que le chef de l’État, dans sa volonté, a affirmé dans son message de nouvel an (la constitution serait adoptée cette année, ndlr), et le Premier ministre, Amadou Oury BAH et son gouvernement ainsi que l’ensemble des membres du CNRD, nous sommes tous à pied œuvre pour faire en sorte que, dans le meilleur délai, cette constitution soit adoptée par référendum”, a expliqué le Général Yacouba Touré.

Cette sortie contraste avec les attentes de la communauté internationale notamment la CEDEAO qui avait félicité la junte guinéenne par rapport aux avancées enregistrées dans le processus d’élaboration de la nouvelle Constitution dont le référendum était initialement prévu avant fin 2024.