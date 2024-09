Le collectif des enseignants contractuels communaux non retenus au concours 2024 a organisé une manifestation ce lundi 9 septembre 2024 dans la commune de Kaloum. Les organisateurs ont plaidé en faveur de leur intégration dans la fonction publique. La Coordination nationale des Enseignants contractuels de Guinée (CNECG) et le Collectif des Professionnels de l’Éducation (CPE) condamnent cet acte et portent des accusations contre le syndicaliste Aboubacar Soumah.

Dans un communiqué, la CNECG et le CPE ont fait savoir que les agissements de ces enseignants “sont l’œuvre d’une meute manipulée et entretenue par un pseudo-syndicaliste (Aboubacar Soumah) à la conquête d’une nouvelle virginité syndicale, œuvrant incessamment en faveur de l’annulation du processus d’engagement à la fonction publique des 10 000 nouveaux agents. En effet, ce monsieur a promis de mettre à plat tous les acquis de ces derniers mois et de boycotter la prochaine réouverture des classes si toutefois ses éléments (contractuels de Conakry) n’étaient pas aussi pris en compte dans le recrutement des 10 000 agents devant servir dans les classes très prochainement.”

Pourtant, indiquent les signataires du communiqué, “l’appel d’offres lancé à l’époque par les autorités indiquait clairement que le besoin en termes d’enseignants était exclusivement à l’intérieur du pays, et c’était là que chacun devait se rendre pour être recruté à la fonction publique. La Coordination nationale des Enseignants contractuels de Guinée et le Collectif des Professionnels de l’Éducation condamnent ces agissements avec la dernière énergie et appellent les autorités à faire toute la lumière pour mettre la main sur les commanditaires. Ensuite, la CNECG et le CPE tiennent à rassurer une fois de plus les nouveaux fonctionnaires locaux que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour la publication de l’arrêté d’engagement et le paiement des arriérés de salaires. Par ailleurs, la CNECG et le CPE tiennent à informer les contractuels non retenus que des démarches sont entreprises auprès des autorités pour une issue favorable.”