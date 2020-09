Plusieurs ministres ont participé au forum citoyen sur la décennie de gouvernance Alpha Condé, tenue dans un contexte hôtelier ce mercredi 9 septembre 2020. Cette initiative de développement et de la démocratie participative, qui est une rencontre d’échanges et débats contradictoires, est organisée par le THINK TANK COPE-GUINÉE et le club de lobbying et d’incubateurs (mouvement des entreprises de Guinée-MEDEG).

Le forum a regroupé des acteurs sociopolitiques et économiques et des experts nationaux et internationaux autour des panels et ateliers sur la thématique de la décennie de gouvernance du président Alpha Condé. L’objectif était de discuter de la manière la plus démocratique entre les acteurs des secteurs vitaux du pays.

En procédant à l’ouverture de ce forum, le haut représentant du Chef de l’État a invité chacun à une participation active à la construction de la Guinée.

« Je partage cette vision du dialogue, des échanges d’idées et de réflexion sur le bilan et les perspectives des 10 ans de gouvernance du président de la République, le professeur Alpha Condé. Cet espace qui regroupe tous les acteurs de la vie économique et sociale de notre pays est le lieu de réflexion et d’échanges pour trouver ensemble des solutions idoines aux problèmes auxquels se trouve aujourd’hui confronté notre pays« , a indiqué Claude Kory Kondiano.

Le forum citoyen sur la décennie de gouvernance se veut une plateforme de réflexion et d’échanges sur les acquis, les défis, les échecs, les perspectives et des avancées économiques et sociales sous l’impulsion du président Alpha Condé, a dit Saran Camara, Directrice chargée de communication de COPE-Guinée.

A la suite des échanges, des propositions de solution seront faites afin de relever le défi dans les secteurs qui ont besoin, a-t-elle fait savoir.