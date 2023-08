Les responsables du Musée national de Guinée en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat sont sur le récolement du patrimoine culturel. Cette initiative mixte vise à faire l’inventaire de tous les objets se trouvant dans ce lieu et également comparé au nombre enregistrés dans le registre.

Décidément, le ministre Bill de Sam souhaite sauvegarder le patrimoine culturel et historique du pays d’où sa volonté de procéder à un récolement des objets du musée. Un processus de vérification et pointage sur inventaire de tous les objets répertoriés. Ce vaste programme a été lancé à Conakry ce mercredi 9 aout 2023 en présence du Directeur général du Musée National, Hamaza Kaba qui souligne que près de 2600 objets sont concernés. A l’en croire, il s’agira de vérifier les numéros des objets et leurs provenances, mais aussi faire l’état de conservation.

Le musée national guinéen fait partir du patrimoine historique de la Guinée qui participe à la conversation du patrimoine culturel. Dans ce musée, près de 12 000 objets s’y trouvent et le dernier récolement date de 1996.