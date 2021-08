A chaque fois que l’occasion se présente, le Pr Alpha Condé accuse les anciens Premiers ministres sous le règne de Lansana Conté (Lansana Kouyaté, Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo) d’avoir pillé les ressources du pays. C’est pour cette raison qu’il a promis de ne jamais »laisser la Guinée dans les mains des bandits ». Des allégations que rejette le président de l’UFDG. Lors de son assemblée générale virtuelle du samedi 7 août 2021, Cellou Dalein invite ses amis qui travaillent avec Alpha de ne jamais »accepter de salir la gouvernance » du Général Conté.

Extraits…

« J’ai entendu Alpha Condé dire encore que notre pays aurait dû être la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest. Seulement, que ‘’le président Sékou Touré n’a pas pu travailler à cause des Français et le président Conté n’a pas pu travailler à cause de ses Premiers ministres. Parce que lui n’était pas instruit, il a dit aux ministres et aux Premiers ministres de faire ce qui est bon pour le pays. Il est allé dormir et les Premiers ministres ont pillé le pays’’. D’abord le président Conté n’était pas un homme analphabète comme on a tendance à insinuer.

Le président Conté a été un militaire bien formé à la base à l’école préparatoire de Bingerville ensuite à Saint-Louis. Et il a gravé tous les échelons dans l’armée. Il a été intendant de l’armée, commandant de camp, de zone, chef d’état-major adjoint des armées avant d’accéder au pouvoir. Il sait comment commander. Il avait le sens de commandement. Et il avait un tempérament calme, lucide, serein, un homme qui a horreur de l’injustice. C’est pourquoi, ses collègues l’ont désigné pour diriger le pays en 1984. Il avait déjà une expérience solide, une expression de gestion. Lorsqu’il a pris le pouvoir, c’est sur sa clairvoyance que des réformes ardues ont été menées ici. Il a libéré les prisonniers politiques. Tous les exilés qui étaient condamnés sont revenus librement.

[…] Ils font croire qu’il n’y a pas eu de développement pendant cette phase. Je m’inscris en faux contre cette affirmation. Il y a eu de développement. C’est Alpha Condé qui n’a pas d’expérience. Et les problèmes qu’on a c’est parce qu’il n’a pas d’expérience. S’il avait l’expérience du président Conté, de son humanisme, la vision de Conté, on ne serait pas là aujourd’hui. Pour une fois je suis d’accord avec Mamadou Sylla qui a rappelé que tous nos problèmes c’est du fait que le président actuel, celui qui s’est emparé du pouvoir, n’a même pas géré même un quartier. Je crois que Mamadou Sylla a raison.

L’autre contre vérité, c’est parce qu’il y eu du développement au temps de Conté. De 1990 à 2000 la Guinée a fait un taux de croissance moins de 5%. Alors que tous les pays de la sous-région, en raison de la crise du franc CFA avaient de taux de croissance négative. Le déficit budgétaire de moins de 5%. L’inflation à moins de 5%. Il ne faut pas que (Kassory Fofana, Kiridi Bangoura etc..), eux qui sont actuellement les collaborateurs d’Alpha, acceptent que cette contrevérité puisse prospérer. Il y a eu des réformes dans tous les secteurs. Alpha Condé n’a pas fait 1% dans les infrastructures routières. Au niveau du réseau interurbain, le Général Lansana Conté a laissé un réseau de 2200km aujourd’hui complément dégradé, faute d’entretien. Aucune extension de ce réseau interurbain revêtu n’a été enregistré en dehors de 135km qui relie Beyla à N’Zérékoré. Et ce réseau a été réalisé par Rio Tinto.

Qu’est-ce qu’il y a derrière cette philosophie d’Alpha ? C’est les Premiers ministres. La Guinée aurait été deuxième si on n’avait pas eu des ministres et des Premiers ministres prédateurs. Lansana Conté qui ne connaissait rien a passé son temps à dormir. Dire ça, c’est se tromper et ne pas connaître Lansana Conté. C’était un homme vigilant qui avait le sens du commandement, qui faisait le contrôle. Lorsqu’il sentait que tu trompais, il te virait. Mais c’est une campagne de dénigrement pour nos deux personnes, Sidya Touré et moi. Il n’y a rien derrière. Les Premiers ministres ne vont qu’appliquer les directives de Sékhoutouréya. Alors si son intention c’est d’attribuer les échecs et les crimes à Ces anciens Premiers ministres, vous les gens de Forécariah préparez-vous (rire). Parce qu’ils vont tous mettre sur vos enfants. Parce que c’est vous qui fournissez les Premiers ministres.

Nous, nous avons développé le pays dans tous les secteurs dans un contexte de rareté des ressources. Parce que lui (Alpha Condé) c’est cette maladresse et ses incohérences qui ont fait qu’on ne s’est pas développé. Parce que lorsqu’il arrivait en 2010, le cours de la bauxite et du fer atteignait de niveaux jamais égalés. Or, la bauxite n’est pas un mérite. C’est le marché mondial qui demande la bauxite de Guinée. L’industrie de l’aluminium ne peut plus fonctionner sans la bauxite de Guinée. Donc il y a une demande forte et de prix qui sont bons.

Sékou Touré et Conté ont eu le privilège de n’avoir pas bradé ces ressources. Puisque les prix n’étaient pas, à l’époque, très bons. Ils ont attendu pour préserver l’intérêt de la Guinée. Mais Alpha Condé n’a pas su exploiter cette opportunité qui s’offre aujourd’hui à la Guinée. Sa bauxite est devenue indispensable au fonctionnement des industries minières du Sion pour le fer du Guinée.»