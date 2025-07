Depuis son arrivée à la tête de l’État, le Président de la République le Général Mamadi Doumbouya n’a cessé de le rappeler : « la Guinée ne doit plus être confisquée par une minorité. Elle appartient à son peuple ».

Une vision de rupture assumée, avec les vieilles habitudes qualifiées en erreur du passé, les privilèges d’un cercle fermé et les pactes d’impunité qui ont trop longtemps maintenu la Guinée dans l’immobilisme.

Son engagement est clair : refonder l’État, rebâtir la confiance entre la nation et ses citoyens, et préparer un avenir où chaque Guinéen aura sa place, sa voix, sa chance.

Une Guinée reconstruite sur des bases saines

La Refondation engagée depuis le 5 septembre 2021 n’est pas une opération cosmétique. Elle est structurelle et structurée. Elle nécessite courage et audace. C’est un chantier qui tourne autour de trois axes principaux, guidant ainsi chacune des décisions du Général Président et qui ont pour finalité le bien être de chaque Guinéen.

L’axe social d’abord, vise à construire une Guinée solidaire par le rétablissement du vivre ensemble et de la cohésion nationale, puisqu’il n’y a pas de développement sans paix. Il s’appuie aussi sur les réformes allant dans le sens de la justice sociale (restitutions de propriétés et indemnisations), ainsi que des espaces de dialogue à l’image des assises nationales qui ont mobilisé société civile et classe politique constructive.

Puis, l’axe économique qui est le reflet de l’ambition du Général Son Excellence Monsieur le Président de la République le Général Mamadi Doumbouya Doumbouya d’amorcer un processus de décollage économique à travers les grands chantiers d’infrastructures et de projets structurants. Le projet Simandou ayant mobilisé 15 milliards USD d’investissements, révolutionne l’économie avec une extraction responsable, transformant la rente minière en levier de développement intégré et créant des milliers d’emplois.

Et l’axe politique pour enfin, doter la Guinée d’institutions et de normes juridiques qui rassemblent son peuple et qui lui ressemblent. Sans omettre les réformes fortes (modernisation et équipement des forces de défense et de sécurité, lutte anti-corruption via la CRIEF et audits financiers).

Il faut avoir le courage de le dire, le Président Doumbouya a ouvert des chantiers que peu auraient osé :

– Assainissement de l’administration publique : lutte contre la corruption, numérisation des services, audit des pratiques opaques et pluri-décennales.

– Réformes dans l’armée et la sécurité : pour en faire des institutions au service du peuple, et non d’un clan.

– Investissements structurants dans les mines, l’agriculture, les infrastructures, notamment avec le projet Simandou et le programme Simandou2040, en passe de devenir un symbole africain de développement intégré.

Une ambition au service du peuple, pas d’un système

Ce que le Président Mamadi Doumbouya refuse, c’est de reconduire le cycle infernal tristement connu des Guinéens. Un pouvoir accaparé par une élite agissant au nom du peuple, pourtant déconnectée de ce dernier, qui s’enrichit sur son dos dans un total mépris.

Son ambition ? Que la Guinée cesse d’être riche pour quelques-uns et pauvre pour la majorité.

Pour cela, il privilégie certaines catégories sociales :

– Les jeunes : qui au-delà d’être hissés dans les sphères de décisions, bénéficient également de programmes de recrutement massif à la fonction publique, de formation et de soutien à l’entrepreneuriat.

– Les femmes : en leur donnant des leviers d’autonomie économique et politique par des institutions crées et financièrement accompagnées.

– Le monde rural : longtemps oublié, désormais au cœur du désenclavement et des politiques agricoles pragmatiques.

Moins de parole, plus d’actions

Loin des discours démagogiques, le Président Mamadi Doumbouya se caractérise par des actes concrets :

– Des routes qui se construisent.

– Des hôpitaux, écoles, centres de formation et logement sociaux qui poussent de terre.

– Des coopératives agricoles soutenues.

– Des accords miniers renégociés dans l’intérêt national.

Il assume une posture de silence stratégique face à la provocation, car pour lui, la meilleure réponse est dans les résultats visibles.

Des réformes sociales inédites, pour une Guinée plus juste

Dans sa vision d’un État protecteur, le Président Mamadi Doumbouya engage des réformes sociales majeures pour réconcilier la République avec ses citoyens. La mise en place progressive de la couverture maladie universelle pour les retraités, les fonctionnaires et même les artistes, témoigne d’une volonté de justice sociale durable. Parallèlement, le lancement de programmes de logements sociaux accessibles marque une avancée concrète pour des milliers de familles guinéennes, jusque-là oubliées des politiques d’habitat. Ces mesures, longtemps miroitées, deviennent progressivement une réalité sous l’impulsion d’un leadership soucieux de redonner dignité et sécurité aux plus vulnérables des Guinéens.

Le capital humain, socle de la nouvelle Guinée

Pour le Président Mamadi Doumbouya, il n’y a pas d’avenir sans une jeunesse instruite et formée. À travers Simandou Academy, le prytanée militaire et des écoles modernes de type Barry Diawadou, la Guinée investit dans son vrai trésor, l’intelligence de ses enfants.

Refonder, c’est déranger, mais pour mieux reconstruire

Le président Doumbouya, connaisseur de l’histoire de la Guinée, était conscient que la transformation de la Guinée se heurterait à des résistances.

Une partie de l’élite traditionnelle, ébranlée dans ses privilèges et ses ambitions égoïstes, multiplie les attaques, les tentatives de sabotage, les campagnes de désinformation.

Mais l’histoire avance. Le peuple de Guinée commence à percevoir qu’un nouveau récit national est en train de s’écrire, un récit d’indépendance économique, de souveraineté politique et économique assumée, de dignité retrouvée.

L’histoire jugera, vivons le présent

Le Président Doumbouya ne gouverne pas pour plaire, mais pour bâtir une Guinée forte, équitable et souveraine, exorcisée de ses vieux démons que sont l’ethnie, la région et la religion. Il a déjà mis sa vie en jeu pour démontrer cette volonté inébranlable. Ceux qui rêvent d’un retour à l’ancien système se heurtent à une réalité nouvelle : la Guinée ne retournera pas en arrière et elle ne vacillera pas.

Car elle a désormais une vision, une volonté, un leader.

Kirina Kono

Journaliste – Chroniqueur