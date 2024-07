On en sait un peu plus sur le lieu de détention des leaders du FNDC. A en croire un communiqué de la coordination du mouvement, Foniké Mengué et Billo Bah ont été conduits sur l’île de Kassa où “ils subissent des traitements cruels et dégradants’’.

‘‘Les deux leaders du FNDC ont été brutalisés, malmenés, lynchés à coup de poings et de pied au visage puis traînés par terre jusqu’aux véhicules de leurs ravisseurs avant d’être conduits, d’abord à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie (DCIJ-GN) à 23 heures puis transportés, encagoulés, sur l’île de Kassa aux alentours de minuit dans le camp de concentration des Forces Spéciales. Depuis zéro heure, dans les mains des éléments de la force navale des forces spéciales basée sur l’île de Kassa placée sous le commandement de Mamadi Doumbouya, nos camarades sont en train d’être torturés sans ménagement et soumis à des interrogatoires extrajudiciaires, ponctués d’injures grossières au rythme insoutenable des aboiements des chiens bergers allemands de ladite unité’’, a révélé le FNDC.