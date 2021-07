Le chef de l’État guinéen est en colère contre les ONG internationales qui produisent souvent des rapports qui accablent la Guinée sur les violations des droits de l’homme.

Alpha Condé, indexe au premier plan, Amnesty international. Pour lui, ce sont des organisations financées par des opposants pour discréditer la Guinée et l’empêcher à amorcer son développement.

«Nous savons bien que des ONG internationales financées par les grands terrestres tentent de nous discréditer pour ne pas nous développer (…», regrette à l’entame le président guinéen.

Pour preuve, Alpha Condé soutient que ces ONG produisent régulièrement des rapports qui ne sont pas crédibles.

«Parce que quand vous devez faire un rapport, vous devez consulter toutes les parties», se justifie t-il.

C’est pourquoi, le président Condé dit qu’il n’a aucune considération pour Amnesty international et toutes les autres ONG qui travaillent de la même manière qu’elle.

«…Elles peuvent faire ce qu’elles veulent faire comme rapport. Mais je dis seulement que nous sommes fiers de l’accompagnement de nos partenaires, et nous voulons que cela continue», ajoute t-il

Au-delà, Alpha Condé se dit fier de constater qu’aujourd’hui la Guinée est devenue une destination prisée du monde. Et cela va se poursuivre ajoute-t-il.

«Parce que nous n’accepterons plus la pagaille, nous n’accepterons plus les violences. Il y aura désormais un État qui protège les citoyens et les libertés, il n’y aura plus une situation de non État. La loi va s’appliquer dans toute sa rigueur», prévient le locataire de Sekhoutourea.