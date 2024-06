La Guinée célèbre ce 10 juin 2024, la Journée Mondiale de l’Artisanat. A l’occasion, le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moise Sylla, a rappelé la place de cette profession qui représente 40 % de la production du pays et emploie près de 20 % de la population.

Déclaration

Mesdames et Messieurs, chers compatriotes ;

A l’instar de la communauté internationale, la Guinée célèbre ce 10 juin 2024, la Journée Mondiale de l’Artisanat.

Cette célébration offre l’opportunité de faire le point sur les avancées réalisées dans le secteur, de discuter des politiques en vigueur et de redécouvrir la richesse d’un domaine d’activités aux multiples avantages, créateur d’emplois et de valeur ajoutée.

Dans notre pays, c’est la seconde fois que cette journée est célébrée grâce aux initiatives et à la clairvoyance des autorités du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), dirigé par le Général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya, Président de la République, Chef de l’État et Chef suprême des Armées.

Pour cette édition, l’implication de la Fédération Nationale des Artisans de Guinée (FENAG) confère à la manifestation une envergure pleinement nationale. Les artisans de toutes les contrées du pays se mobilisent pour commémorer cette journée, soutenir le secteur qui est également un pilier de notre patrimoine culturel.

Le thème choisi pour cette année est : « Artisanat, levier de Développement Économique et maillon fort de la Refondation de l’État».

Mesdames et Messieurs,

L’artisanat en Guinée est un pilier de notre économie. Il représente environ 40 % de notre production manufacturière et emploie près de 20 % de notre population active. Ces taux témoignent de l’importance de ce secteur dans notre économie. Le secteur de l’artisanat englobe 327 métiers, selon notre nouvelle nomenclature nationale, et enregistre de nombreux groupements, coopératives et unions professionnelles. L’artisanat peut propulser notre développement économique et jouer un rôle crucial dans la refondation de notre État.

Mesdames et Messieurs,

Partout dans notre pays, les artisans dynamisent les économies locales. Par leurs métiers, ils valorisent les ressources locales et soutiennent des groupements, coopératives et associations professionnelles. Ces structures favorisent une meilleure organisation du travail et renforcent la solidarité entre artisans, assurant ainsi une production plus efficace et une meilleure intégration des produits sur les marchés.

L’artisanat est également une source d’innovation. Nos artisans adaptent continuellement leurs techniques et leurs produits pour répondre aux exigences des marchés, tout en préservant notre riche patrimoine culturel.

En outre, l’artisanat joue un rôle crucial dans la cohésion sociale en Guinée. Il favorise l’inclusion économique des jeunes et des femmes, souvent marginalisés, en leur offrant des opportunités concrètes de participer à l’économie nationale. En promouvant nos savoir-faire traditionnels, nous renforçons également notre identité culturelle et notre identité nationale.

Mesdames et Messieurs,

Le secteur de l’artisanat en Guinée bénéficie d’une attention particulière grâce à la volonté du Président de la République et à l’engagement du Gouvernement. Plusieurs initiatives ont été lancées pour soutenir et développer ce secteur crucial. Parmi ces initiatives, on peut citer les coups d’accélération apportés aux projets de construction de villages artisanaux dans les chefs-lieux des régions administratives, notamment à Kindia, Labé, Lola pour N’Zérékoré, Faranah, Kankan et Boké. Ces projets sont conçus pour répondre aux besoins des artisans en termes de production, de formation, d’exposition et de commercialisation de leurs produits.

De plus, un centre artisanal pilote est prévu à Conakry, marquant une étape importante dans la structuration et la modernisation du secteur. Pour assurer la réalisation rapide et efficace de ces projets, des mesures ont été prises en collaboration avec l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP). Ces mesures incluent entre autres l’amélioration du suivi et de l’évaluation des travaux.

Ces villages artisanaux sont destinés à offrir aux artisans des débouchés pour leurs produits, favorisant ainsi la création d’emplois, la production de valeur ajoutée et la promotion du “Made in Guinea”.

Dans ce cadre, le Chef de l’État, le Général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya, a donné des instructions précises sur le chapitre de la formation des jeunes à travers ces villages artisanaux, afin de sauvegarder les anciennes traditions de l’artisanat du pays. Ceci favorise à la fois la qualité et les compétences commerciales de nos artisans, en particulier celles des femmes, et la création d’emplois. Le tout conduisant au renforcement du vivre-ensemble par le partage du génie créateur artisanal guinéen.

Sur le plan législatif, des avancées significatives ont été réalisées avec l’adoption du Code Révisé de l’Artisanat par le Conseil National de Transition (CNT). Des actions sont en cours pour sa vulgarisation après l’adoption de ses textes d’application.

Le Gouvernement de la Guinée a élaboré la Stratégie Nationale de Développement et de Formalisation de l’Artisanat, et des efforts seront déployés pour en promouvoir activement la vulgarisation.

Par ailleurs, la mise en place de la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA) est en cours, ce qui renforcera davantage le secteur.

De plus, avec une collaboration continue et une volonté collective, il est possible de construire un avenir où l’artisanat occupe une place centrale dans le développement et la cohésion nationale de la Guinée. C’est l’espoir que nous nourrissons, et nous savons que cela est possible grâce au génie créateur de nos artisans, à la volonté imprimée par le Président de la République, et aux engagements du Premier Ministre et du Gouvernement à produire des résultats tangibles dans l’intérêt du peuple de Guinée.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais conclure en adressant mes vifs remerciements et ma profonde gratitude aux Partenaires Techniques et Financiers, dont les contributions et le soutien indéfectible permettent aujourd’hui au secteur de l’artisanat de prendre un nouvel élan dans l’économie nationale.

Je tiens également à féliciter chaleureusement la Fédération des Artisans de Guinée (FENAG), ainsi que les groupements et unions professionnels, pour leur engagement inlassable et leurs efforts constants en faveur du développement de l’artisanat. Votre dévouement et votre passion sont des piliers essentiels de notre succès collectif.

Je remercie de tout cœur le Gouvernement, et en particulier le Président du CNRD, Président de la République, Chef de l’État, Chef suprême des Armées, le Général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya, pour les efforts considérables et les initiatives louables qu’il ne cesse de déployer pour le développement et la promotion de notre culture, notre tourisme et notre artisanat. Votre leadership visionnaire et votre détermination inflexible sont des sources d’inspiration pour nous tous.

Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir prospère, dynamique et rayonnant de l’artisanat en Guinée. Avec notre collaboration et notre persévérance, nous construirons un secteur artisanal fort, compétitif et reconnu au-delà de nos frontières.

Bonne journée à tous les artisans de Guinée, d’Afrique et du Monde !

Vive l’Artisanat ! Vive la Guinée !

Je vous remercie.